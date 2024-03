Ce Samsung pas cher a de quoi s'imposer comme un smartphone qui compte !

Le Galaxy A34 en version 5G est sorti en 2023. Il propose des fonctionnalités allant à l'essentiel, et même un peu plus grâce à certains composants flirtant largement avec le haut de gamme, par exemple un écran Super AMOLED ou encore une RAM de 6 Go. En ce moment, il est possible de se procurer pour seulement 229 €, une très belle baisse de prix que l'on doit probablement à la sortie toute récente du Galaxy A35 5G en début de semaine !

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

La fiche technique du Galaxy A34 est des plus convaincantes, proposant des caractéristiques solides et surtout des composants dignes de 2024 si vous souhaitez vous adonner aux jeux mobile ou au streaming vidéo ! Avec son écran AMOLED, un bon processeur et une batterie et appareil photo similaire au Galaxy A54, il propose un rapport qualité-prix imbattable en étant affiché à ce prix.

Retrouvez ici notre test complet du Galaxy A34 !

Le Samsung Galaxy A34 est disponible à moins de 230 € !

Le Samsung Galaxy A34 5G est disponible auprès de Rakuten pour 229 €… Difficile de trouver mieux ! On doit cela notamment à la sortie du nouveau Galaxy A35 qui vient naturellement faire descendre le prix de son modèle précédent. Le smartphone est en plus proposé avec 2 ans de garantie.