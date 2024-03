Caviar réinvente le Galaxy S24 Ultra de Samsung avec une édition Cybertruck

Caviar n'en est pas à son coup d'essai en matière de « restylisation » de smartphones haut de gamme. En effet, la société propose déjà des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max aux lignes particulièrement luxueuses et après avoir transformé le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy S24 Ultra avec des matériaux précieux, atteignant des sommets de prix avec des versions serties d'or, de titane et de fibre de carbone, la marque élève encore le niveau avec le Galaxy S24 Ultra. Celui-ci arbore un design inspiré du Cybertruck, véhicule emblématique de Tesla, reconnu pour ses lignes tranchantes et sa carrosserie en titane, évoquant l'univers de la science-fiction et notamment le film « Blade Runner ».

L'édition Cybertruck du Galaxy S24 Ultra se distingue par ses éléments de design rappelant le véhicule électrique de Tesla, avec une coque en titane et des détails décoratifs en émail rouge et blanc. Le smartphone, limité à 99 exemplaires dans le monde, est une véritable ode au luxe et à l'exclusivité, symbolisant l'union entre les avancées technologiques de Samsung et le design innovant de Tesla.

Des caractéristiques uniques pour un public d'élite

La coque du téléphone, évoquant la résistance du Cybertruck, bien qu'elle ne soit pas littéralement à l'épreuve des balles, assure néanmoins une présence remarquable à son détenteur, par son allure brutale et charismatique. Caviar, en créant cette édition spéciale, ne se contente pas de proposer un simple appareil électronique, mais bien un bijou de technologie, reflétant le summum du luxe et de l'originalité dans le segment des smartphones haut de gamme.

Le Galaxy S24 Ultra Cybertruck Edition de Caviar est donc plus qu'un téléphone : c'est un manifeste d'exclusivité, d'innovation et d'esthétique futuriste, destiné à un public cherchant à se distinguer. En édition limitée, cette création n'est pas seulement un hommage à l'ingénierie et au design de pointe, mais également une pièce de collection convoitée, incarnant la quintessence du prestige dans l'écosystème technologique actuel.

Outre le modèle Galaxy S24 Ultra, la société propose le même design pour la version précédente, le Galaxy S23 Ultra.

Le Galaxy S24 Ultra Cyber revu par Caviar est commercialisé à un prix débutant à 8770 dollars pour la version 256 Go, avec une offre spéciale de 15% de réduction pour les acheteurs optant pour le paiement en cryptomonnaie. Comptez sur un prix de 9490 € pour la configuration de 1 To d’espace de stockage. Le Galaxy S23 Ultra Cyber redesigné par Caviar est proposé à partir de 8490 dollars.