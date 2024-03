Avec 100 € de moins que chez la concurrence, ce marchand propose à prix imbattable le plus puissant des Redmi Note de Xiaomi

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est le dernier modèle en date de la gamme Redmi Note. Il s’agit également du plus puissant milieu de gamme de cette gamme. En ce moment, vous pouvez le découvrir avec un prix affiché à 349 € ! Nous vous disons tout sur cette superbe offre.

Xiaomi fait partie des constructeurs importants dans le monde du smartphone actuel. À l’instar d’une enseigne comme Samsung, il développe des appareils allant du bas de gamme au très haut de gamme, en passant par le milieu. C’est cette dernière qui va nous intéresser aujourd’hui. Le milieu de gamme est un segment très important et c'est pour cela que Xiaomi propose ses Redmi Note, dont la version actuelle la plus puissante, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ! En ce moment, celui-ci est disponible sur Cdiscount pour 349 €, alors que nous pouvons le trouver à 469 € sur des sites comme Boulanger ou Darty !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220x2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220x2712 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 12 Go ou 16 Go

: 12 Go ou 16 Go Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est un appareil puissant qui propose des composants adaptés si vous êtes sensible à l’utilisation des multimédias, que ce soit le streaming, le gaming, etc. Alliant un écran Amoled à un excellent processeur porté par 12Go de RAM, il s’agit d’un appareil idéal pour tous ceux qui recherchent une expérience fluide à plus petit prix qu’un haut de gamme.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus à prix cassé sur Cdiscount

Actuellement, le produit est proposé sur Cdiscount à 349 €, ce qui représente une économie significative par rapport à son prix habituel de 469 € sur des plateformes telles que Boulanger ou Darty ! En plus, avec Cdiscount, vous obtenez une livraison gratuite et rapide, une garantie de 2 ans, et même une reprise de votre ancien produit pour diminuer le prix du nouveau. Il est également possible de payer en plusieurs fois, de 3 à 20 fois.