Bon plan : Pour l'achat d’un Galaxy S24 Ultra en 24 fois, Samsung vous offre une tablette !

Samsung est connu pour proposer des offres exceptionnelles sur ses smartphones haut de gamme, offrant des financements en plusieurs fois, des remises et des bonus de reprise. En ce moment, sur le site de Samsung, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S24 Ultra avec un financement en 24 fois sans frais. De plus, grâce à un bonus de reprise de 150 € en plus des 460 € maximum, vous pouvez faire baisser son prix de 1469 € à 859 €. Et ce n'est pas tout, Samsung offre également une tablette Galaxy Tab A9 en bonus.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est doté d'une puissance et d'une rapidité hors du commun, il rivalise aisément avec ses concurrents grâce à sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui est actuellement la plus performante du marché, ainsi qu'à la technologie Galaxy IA développée par Samsung. De même, son écran est salué par les experts pour sa qualité exceptionnelle, offrant une réactivité, une luminosité, des couleurs et des contrastes remarquables… Probablement le meilleur écran du marché tout simplement. De plus, il est équipé d'une batterie puissante et d'un appareil photo hautement performant. Un autre atout majeur est la présence du célèbre S Pen, un stylet intégré à la coque du téléphone, offrant une expérience unique aux utilisateurs. Cet appareil est véritablement ce qu’on peut appeler un modèle ultra premium, c’est-à-dire un cran au-dessus du haut de gamme.

Retrouvez le test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra dans notre article dédié

