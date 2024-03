Quel forfait 5G dès 9.99€ choisir sur le réseau Bouygues Telecom : B&You 130Go, Lyca Mobile 120Go ou NRJ Mobile 150Go ?

Trois forfaits 5G sur le réseau Bouygues Telecom : 120Go, 130Go et 150Go dès 9,99€

Les opérateurs Bouygues Telecom, Lyca Mobile et NRJ Mobile proposent chacun un forfait sans engagement avec la 5G incluse à des tarifs plus qu'attractifs. Ces forfaits 5G vous permettent de profiter d'un maximum de gigas dès 9,99€ par mois. Il s'agit des forfaits 120Go de Lyca Mobile, 130Go de B&You et 150Go de NRJ Mobile.

Ce dernier est l'offre la plus avantageuse puisqu'elle fournit 150Go de 5G en France métropolitaine au prix doux de 9,99€ par mois. Viennent ensuite l'offre de Lyca Mobile à 9,99€ par mois (tous les 30 jours) avec 120Go de 5G et l'offre 5G B&You 130Go à 12,99€ par mois.

Pour garantir votre itinérance, ces opérateurs vous octroient une enveloppe data dédiée à votre connexion web depuis les pays de l'UE et les DOM. Ainsi, si vous êtes amené à voyager de manière régulière depuis ces zones, sachez que c'est le forfait B&You le plus généreux avec 35Go fournis. Il est suivi par l'offre de NRJ Mobile qui propose 15Go. Le forfait 120Go de Lyca Mobile arrive en troisième position avec 9,25Go.

L'illimité pour communiquer sans compter

Vous souhaitez pouvoir appeler et envoyer vos messages en toute sérénité en France comme à l'étranger ? Alors, les forfaits illimités signés NRJ Mobile et B&You sont les plus adéquats. En effet, avec ces deniers, vous pourrez communiquer de façon illimitée en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement depuis l'ensemble des pays de l'Union européenne.

Le forfait 120Go de Lyca Mobile vous permet de bénéficier des appels et des SMS illimités uniquement au sein du territoire métropolitain.

Les petits plus : une offre spéciale Bbox et la carte SIM à 1€

Deux forfaits proposent des avantages supplémentaires. E n effet, le forfait B&You 130Go vous donne l'opportunité de profiter d'un tarif préférentiel pour l'achat d'une Bbox, dont la souscription est sans engagement. Il s'agit de l'offre La Fibre - Série Spéciale Bbox, à seulement 29,99€ par mois.

De plus, l'abonnement aux forfaits économiques des opérateurs Bouygues Telecom et NRJ Mobile s'accompagne de la carte SIM à 1€ seulement !