Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G passe sous la barre des 300 €, faisant de lui un des meilleurs rapports qualité prix des smartphones milieu de gamme !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G est l'un des choix les plus prisés de la gamme Redmi de Xiaomi, grâce à son excellent rapport qualité-prix et ses caractéristiques ultra performantes. Avec une mémoire vive de 8 Go et un écran Amoled, ce smartphone offre une expérience avancée à un prix abordable. Voici tous les détails de sa meilleure offre actuelle.

Le Redmi Note 12 Pro Plus est la version la plus aboutie de la gamme Redmi Note de 12e génération des smartphones de Xiaomi. Offrant un équilibre entre les fonctionnalités du milieu de gamme et celles du haut de gamme, il se distingue par ses performances avancées, et surtout un magnifique écran. Actuellement, sur Rakuten, ce modèle est proposé à 298 €, un prix très intéressant par rapport à son prix initial de 449,90 €.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone polyvalent conçu pour répondre aux besoins quotidiens tout en offrant des performances optimisées pour le multimédia. Son écran Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est parfait pour une expérience de gaming fluide et un streaming vidéo de haute qualité. Avec sa batterie de 5000 mAh, il offre une autonomie longue durée, tandis que ses 8 Go de RAM garantissent une fluidité et une réactivité remarquables pour toutes sortes d'activités. Un véritable atout !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G à moins de 300 € sur Rakuten !

En ce moment, sur Rakuten, vous pouvez vous procurer le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus à 298 €, ce qui constitue une excellente affaire par rapport à son prix de départ de 449,90 € sur le site de son constructeur.