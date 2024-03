Nouvelle fonctionnalité et couleurs attendues pour l'iPhone 16 Pro

Les rumeurs entourant l'iPhone 16 Pro qui est attendu cet automne se multiplient. Deux informations principales : l'introduction de nouvelles teintes dans la gamme de couleurs et les détails concernant un bouton de capture potentiel. En voici tous les détails.

La nouvelle série de smartphones Apple iPhone 16 est attendue pour cet automne, probablement d’ici la mi-septembre si la marque américaine tient son calendrier. Il semblerait que la version Pro (et certainement la version Pro Max aussi, fonctionnant de pair) profite de nouvelles teintes. En effet, selon des informations récentes relayées par ShrimpApplePro via une publication sur le réseau social chinois Weibo, Apple envisagerait d'ajuster la palette de couleurs de ses modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Le bleu titane, pourtant très réussi, pourrait céder sa place à un nouveau rose titane, marquant un changement notable par rapport à la gamme actuelle composée de noir, blanc, naturel et une nuance plus sombre de bleu. Rappelons que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont passés au titane alors qu’ils étaient en acier inoxydable sur les précédentes générations.

Un retour vers le futur pour les nouvelles teintes

La gamme actuelle était également la première depuis le modèle XS lancé en 2018 à omettre la finition dorée, le rose titane semble s'inscrire comme le nouveau doré. Des ajustements sont également prévus pour les versions en noir et blanc, avec une description évoquant un noir spatial similaire à celui de l'iPhone 14 Pro et un blanc rappelant le verre blanc éclatant du modèle Pro de la même génération.

Les nuances de titane naturel pourraient également connaître une variation vers un gris différent, baptisé "gris titan" suite aux rumeurs autour de l'iPhone 15 Pro. Ces changements de couleur avaient déjà fait l'objet de discussions le mois dernier, basées sur des descriptions plutôt que sur des échantillons de couleur, renforçant les rumeurs autour des nouveautés à venir.

L'introduction d'un bouton de capture

Parallèlement, une fuite concernant une coque pour un futur modèle d’iPhone révèle un espace dédié à un hypothétique bouton de capture, situé sur le côté inférieur droit de l'iPhone 16 Pro. Cette nouveauté offrirait un accès rapide aux fonctionnalités de l'appareil photo, positionné de manière plus ergonomique que le bouton Action actuel. Ce dernier pourrait alors être reprogrammé pour d'autres fonctions, selon les préférences des utilisateurs.

Cette initiative permettrait d’améliorer l'expérience utilisateur, comme en témoigne l'intégration d'un bouton matériel dédié à la capture de vidéos et photos spatiales sur le casque Apple Vision Pro. L'introduction de ce bouton de capture, si elle se confirme, pourrait enrichir significativement l'utilisation de l'iPhone 16 Pro, en rendant les fonctionnalités photographiques encore plus accessibles.