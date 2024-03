Vers un lancement mondial pour le smartphone pliant Xiaomi Mix Flip ?

Apparemment, Xiaomi se prépare à lancer un nouveau modèle de téléphone à clapet en Chine. Certaines personnes bien renseignées pensent même savoir qu’il pourrait également être commercialisé à l’échelle mondiale. Nous avons déjà entendu parlé de ce mobile. Le modèle en question, répondant au nom de Mix Flip serait même attendu pour un lancement au cours du premier semestre de cette année, suggérant une présentation imminente. Le nom de ce modèle a été confirmé grâce à une inscription dans la base de données IMEI. Il promettrait d'introduire un design original. Il disposerait ainsi qu’une bande, à l’extérieur qui aurait deux (ou trois, selon les schémas) capteurs photo avec le flash, à côté. Certaines personnes évoquent la présence d’un capteur principal de 50 mégapixels. Il y aurait également un téléobjectif permettant de zoomer, sans perte.

Sur la même surface, il y aurait un large écran externe qui permettrait de voir les notifications et d’utiliser certaines applications, comme sur le Motorola Razr 40 Ultra et le Samsung Galaxy Z Flip5, par exemple.

Un écran interne aux bords très fins et une grosse capacité de batterie

Le fameux Digital Chat Station, déjà à l’origine de nombreuses fuites qui se sont révélées exactes mentionne que le modèle prototype du Mix Flip bénéficie d'une capacité de batterie comprise entre 4 800 mAh et 4 900 mAh, confirmant les suppositions d'une autonomie généreuse malgré la finesse de l’appareil. De plus, il semblerait que Xiaomi envisage d'implémenter une charge rapide filaire de 67 watts pour ce modèle, renforçant l'attrait du téléphone. Des informations précédentes révèlent que le smartphone serait identifié sous les numéros de modèle 2405CPX3DC et 2405CPX3DG pour les marchés chinois et internationaux respectivement. Il est pressenti pour embarquer le processeur Snapdragon 8 Gen 3, à l’image de nombreux mobiles haut de gamme produit cette année.

Nous verrons si d’autres informations crédibles concernant ce nouveau modèle se font jour dans les prochaines semaines.