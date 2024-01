Le smartphone à clapet Xiaomi Mix Flip fait à nouveau parler de lui

Xiaomi s'apprêterait à enrichir sa gamme de smartphones pliables avec le nouveau Xiaomi Mix Flip, un appareil doté de fonctionnalités innovantes et de la connectivité satellite. Nous en avions entendu parler en septembre dernier et de nouveaux détails sont apparus sur la toile. En voici tous les détails.

En septembre dernier, des informations ont commencé à circuler sur les plans de Xiaomi concernant l'élargissement de sa série Mix Fold avec un nouveau modèle de style à clapet, comme le Samsung Galaxy Z Flip5, le Huawei P50 Pocket ou les Motorola Razr 40 Ultra et Razr 40, par exemple. Nommé Xiaomi Mix Flip, cet appareil est censé compléter la gamme existante, qui comprend le Mix Fold 4, attendu plus tard dans l'année.

Certification et fonctionnalités surprenantes

Récemment, le Mix Flip a reçu la certification en Chine par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Cette étape administrative révèle une caractéristique notable : le Mix Flip sera équipé de la connectivité satellite. Une fonctionnalité rarement vue dans les smartphones actuels, ajoutant ainsi une valeur significative à l'appareil. En outre, si certaines versions des téléphones embarquant une telle technologie est disponible dans certains pays, ce n’est pas le cas sur tous les marchés.

En outre, il a été confirmé que le Mix Flip fonctionnera sous le système d'exploitation Android et supportera la technologie 5G. Bien que ces derniers détails ne soient pas surprenants, ils restent essentiels pour les personnes qui recherchent connectivité et rapidité. C’est toujours mieux de le dire et d’en avoir la certification.

Spécifications techniques attendues

Malgré le manque de détails officiels sur les spécifications complètes de l'appareil, certaines informations ont déjà été divulguées. Le Mix Flip devrait être équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 3 développé par Qualcomm et offrirait une configuration de capteurs photo basée sur trois modules. Cette dernière serait similaire à celle du Find N3 Flip d'Oppo, avec notamment un téléobjectif 3x, promettant ainsi des performances photographiques de haut niveau.

Il y a également des attentes importantes quant à la conception du Mix Flip, avec l'espoir qu'il hérite de la finesse caractéristique de la ligne Mix Fold du fabricant. Cependant, comme sur les précédents modèles pliants de Xiaomi, une ombre plane sur sa disponibilité, qui pourrait se limiter au marché chinois. D’autres détails devraient être révélés au fil du temps sur ce modèle que nous aimerions bien voir disponible en France.