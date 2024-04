Les « fake news » des marques de smartphone du 1er avril 2024

Comme chaque année à la même date, certaines marques profitent de cette journée des blagues du 1er avril pour annoncer des concepts et des surprises. En 2024, nous en avons repéré plusieurs orchestrées par Nothing, Oppo, Sony et OnePlus.

Le 1er avril est historiquement le jour où on colle des poissons dessinés dans le dos des personnes qu’on aime bien et où on peut faire un max de blagues. Cette année, comme les précédentes, les marques s’en sont donné à cœur joie. Ainsi, sur le réseau social X, Nothing a annoncé la sortie d’un nouveau smartphone à la taille riquiqui. Baptisé phone (2a) micro, ce mobile propose un design similaire au phone (2a) de la marque, mais avec des dimensions bien plus petites. Le tweet mentionne : « Size doesn’t matter » signifiant que la taille n’est pas ce qui compte sous-entendu, ce qui est important, c’est ce qu’on met dedans.

Sur le même principe, à croire que les marques se sont consultées avant de publier leurs fausses annonces, Sony a aussi profité du réseau X pour annoncer la prochaine commercialisation d’un smartphone aux dimensions réduites. Baptisé Xperia 5 V micro, celui-ci reprend les lignes du Xperia 5 V dans son format 21:9, tenant dans la main. Le Tweet mentionne : « Small package. Big Impact » et indique que l’appareil est doté d’un petit appareil photo qui a « du punch ». Pourquoi pas !

Un smartphone parfumeur chez Oppo et un appareil doté d’intelligence artificielle chez OnePlus

Annoncé ce 1er avril, le nouveau concept de la marque Oppo est particulièrement original. En effet, la marque chinoise s’est fendue d’un tweet pour mettre en scène un smartphone qui est doté d’un diffuseur de parfum. Oppo indique que son mobile est capable, via un dispositif tel qu’on l’avait déjà vu sur plusieurs modèles il y a quelques années pour extraire l’appareil photo à selfie, un procédé de diffusion de parfum. Selon la marque, il s’agirait du premier smartphone au monde doté d’un distributeur de parfum pop-up #EaudeInnovation (en français dans le texte). Ce dispositif permettrait d’obtenir une odeur fraîche de déballage… Tout un programme !

Get that fresh unboxing smell every time — at the touch of a button — with #EaudeInnovation, the world's first-ever smartphone with a pop-up perfume dispenser. Coming soon.



Du côté de la marque OnePlus, la marque a publié une courte vidéo présentant le concept OnePlus R12-D12, en hommage au plus célèbre petit robot de la saga Star Wars. La vidéo montre un dispositif ayant la forme d’un œuf qui est équipé d’une batterie de 5500 mAh, d’un processeur Snapdragon et de plusieurs capteurs photo empruntés au OnePlus 12. L’appareil profite de la charge rapide, comme les mobiles de la marque et il est décliné en plusieurs coloris.

Vous l’avez compris, il s’agit d’appareils factices qui montrent toutefois que les marques ont de la suite dans les idées…