Ne manquez pas cette opportunité, il s'agit de la meilleure offre sur le Samsung Galaxy S24 Ultra

Il y a de très bonnes raisons de vouloir acquérir le Samsung Galaxy S24 Ultra : déjà il est le meilleur smartphone qui existe à ce jour. C’est en soit un bon argument, mais en plus, il propose des fonctionnalités d’une grande qualité qui ont largement de quoi faciliter la vie de ses utilisateurs. Les smartphones sont aujourd’hui bien plus souples que de simples moyens de communication, et l’ergonomie d’un portable est donc une véritable priorité. Que ce soit pour le travail, les loisirs, les tâches quotidiennes, administratives, de plus en plus d’entre nous privilégient leurs smartphones à une tablette ou un ordinateur !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra est un peu l'incarnation de la praticité dont nous parlions précédemment, la promesse tenue d’un appareil optimisé pour rendre la vie plus simple à tous ces niveaux grâce à une puissance exceptionnelle ; le plus bel écran de sa génération ; des fonctionnalités photos au plus haut du marché ; une autonomie à la hauteur de sa stature ; et la présence de Galaxy IA, l’intelligence artificielle de Samsung. En plus de cela, ce smartphone sera mis à jour pendant 7 ans ! Du jamais-vu.

Retrouvez le test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra !

Le Galaxy S24 Ultra est proposé avec de multiples cadeaux

Entrons dans le vif du sujet : le Galaxy S24 Ultra est un smartphone premium, c’est-à-dire une catégorie au-dessus du haut de gamme, ce qui en fait un appareil cher. Heureusement, celui-ci bénéficie régulièrement de très bonnes promotions, notamment de la part de Samsung lui-même. En ce moment, avec le printemps nouvellement arrivée, Samsung a lancé de nouvelle promotions spéciales, dont une portant sur cet appareil : pour l'achat d’un Galaxy S24 Ultra, vous obtenez la possibilité de régler en 24 fois votre achat, bénéficiez également jusqu’à 610 € de reprise, dont 150 € bonus, sur vos anciens smartphones, et surtout avec le code GALAXYTAB, vous obtenez gratuitement un Galaxy Tab A9+, une excellente tablette !