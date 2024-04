Presque 100 € de réduction sur le smartphone Galaxy A55 de Samsung à saisir rapidement !

Le Samsung Galaxy A55 est le dernier né de la gamme milieu de gamme de Samsung, mais il est surtout le fleuron de la gamme A, les milieu de gamme des smartphones de Samsung, offrant ainsi la puissance la plus élevée parmi les smartphones proposés par Samsung sur ce segment du marché, le tout à un prix abordable. Aujourd'hui seulement, il est possible de se le procurer sur Rakuten avec une réduction totale de 94 € par rapport à son prix de référence de 499 €, soit à 405 € !

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone 5G doté de composants de pointe, ce qui en fait actuellement le milieu de gamme le plus puissant sur le marché. Il dispose d'un grand écran Super AMOLED, une technologie supérieure à l'AMOLED qui devient de plus en plus populaire dans ce segment du marché. De plus, il propose un appareil photo de haute qualité, une batterie robuste de 5000 mAh, et surtout, un processeur puissant optimisé pour le multitâche, le gaming, le streaming et toutes les activités multimédias. Cela fait du Galaxy A55 un appareil idéal pour les loisirs ainsi que pour les fonctionnalités essentielles d'un smartphone. Cet appareil offre ainsi une expérience utilisateur complète et performante pour répondre à une variété de besoins et d'usages.

Le Galaxy A55 est au meilleur prix sur Rakuten avec presque 100 € de réduction !

Aujourd'hui seulement, une offre exceptionnelle est disponible sur Rakuten : le Samsung Galaxy A55 est proposé avec une réduction totale de 94 € par rapport à son prix de référence de 499 €, ce qui le rend disponible à seulement 405 € ! Une opportunité à ne pas manquer, car nous le voyons rarement à ce prix !