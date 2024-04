Le bon plan du week-end : craquez pour la Série Free 140Go à 10,99€ !

Votre offre mobile à prix canon et sans engagement : la Série Free

Idéale si vous êtes à la recherche d'un forfait pas cher avec une belle enveloppe data, la Série Free de Free Mobile est l'une des trois offres Free sans engagement. Libre de mettre un terme à votre abonnement à tout moment et sans frais, vous pourrez apprécier des garanties valables en France métropolitaine, mais aussi lors de vos séjours à l'étranger.

Au prix de 10,99€ par mois seulement, ce forfait vous permet de vous connecter à hauteur de 140Go en France métropolitaine. Pour assurer votre connexion dans les départements d'outre-mer et les pays de l'Union européenne, l'opérateur vous fournit pas moins de 18Go utilisables depuis ces zones.

Passionné de sport et surtout de foot ? Bonne nouvelle, avec la Série Free, vous pourrez accéder gratuitement à l'application Free Ligue 1 afin de suivre les plus beaux moments du championnat de football de la Ligue 1 Uber Eats !

Communiquez en toute sérénité

Du côté des conditions de communication, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne. Plus précisément, depuis la Métropole, vous pourrez profiter de l'illimité comme suit :

appels illimités vers les numéros métropolitains et des DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers les numéros métropolitains et des DOM

MMS illimités vers les numéros métropolitains

Vers un forfait 5G

La Série Free est valable la première année d'abonnement avant d'évoluer de manière automatique vers le forfait Free 5G. Ce dernier est également sans engagement et offre de nombreuses garanties. Vous aurez la possibilité de vous connecter à hauteur de 250Go de 5G en France métropolitaine, voire de profiter d'Internet en 5G de façon illimitée si vous êtes abonné à l'une des Freebox de Free Mobile. L'illimité pour communiquer depuis les quatre coins du monde, 35Go pour votre connexion depuis plus de 100 destinations, l'application TV OQEE by Free incluse gratuitement, et plus encore, sont quelques exemples de garanties et services proposés par ce forfait 5G.

En termes de tarif, ce forfait illimité coûte la somme de :