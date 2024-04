Laissez-vous tenter par ces trois forfaits pas chers sur le réseau Orange !

Le forfait à prix mini avec 40Go

L'opérateur Lebara met en avant un forfait à prix mini vous permettant de profiter de 40Go pour surfer sur le net en France métropolitaine. À 5,99€ tous les 30 jours, ce forfait vous permet également d'appeler et d'envoyer vos SMS à votre convenance depuis cette zone. Si vous êtes amené à voyager à l'étranger, l'opérateur vous fournit 5Go afin d'assurer votre connexion web depuis les pays de l'UE et les DOM.

En souscrivant à cette offre exclusive réservée aux nouveaux clients, vous pourrez apprécier ces deux avantages :

1Go offert le premier mois d'abonnement

le premier mois d'abonnement la carte SIM gratuite

Le forfait illimité à moins de 10€

Chez SOSH, vous pouvez opter pour la série limitée 40Go à 9,99€ par mois. Celle-ci vous donne en effet la possibilité d'obtenir un forfait illimité sans dépasser le seuil des 10€ par mois pour alléger votre budget de téléphonie mobile. Vous bénéficierez alors de 40Go pour naviguer sur la toile en France métropolitaine, de 15Go lors de vos séjours en Europe (UE/DOM) et de l'illimité pour communiquer sans compter depuis l'ensemble des zones précitées.

Bonne nouvelle si vous avez des proches résidant dans les DOM, car ce forfait inclut l'illimité pour les communications émises depuis la Métropole vers les DOM !

Le forfait ajustable à partir de 4,99€

L'opérateur YouPrice, quant à lui, vous propose un forfait flexible constitué de trois paliers data pour pouvoir varier votre consommation de gigas selon vos envies et besoins du moment, mais aussi selon votre budget. Le forfait Le mini démarre à 4,99€ par mois et s'appuie sur les réseaux SFR et Orange. Il propose l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. Depuis ces dernières destinations, l'opérateur vous octroie 5Go pour que vous puissiez rester connecté en toute sérénité lors de vos voyages à l'étranger.

Voici comment se présente cette offre mobile :

jusqu'à 10Go : 4,99€/mois

de 10Go à 15Go : 8,99€/mois

de 15Go à 20Go : 10,99€/mois

Notez enfin que pour toute souscription à ce forfait sans engagement, votre carte SIM vous coûtera seulement 1€ !