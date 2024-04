Un écran bien plus ergonomique sur le prochain OnePlus 13 ?

Actuellement, la marque OnePlus se fait assez discrète en France et propose seulement quelques modèles sur son site. Après le haut de gamme OnePlus 12, elle devrait lancer en fin d’année le OnePlus 13 qui pourrait profiter d’un écran plus ergonomique que celui de son prédécesseur utilisant les 4 côtés incurvés.

Le smartphone OnePlus 12 est disponible sur le site de la marque et celle-ci a aussi proposé une déclinaison le OnePlus 12R à quelques exemplaires. Ce modèle haut de gamme est équipé d’un très grand écran mesurant 6,82 pouces en diagonale, soit l’une des plus importantes sur le marché actuellement. Il est capable d’afficher une très haute définition et propose deux côtés incurvés comme de nombreux mobiles Premium ou haut de gamme. Ce caractère incurvé permet d’offrir une surface d’affichage dont on a l’impression qu’elle est plus grande que sur un écran plat. En outre, on a aussi droit à une plus grande ergonomique, notamment lorsqu’il s’agit de réaliser des gestes comme pour revenir sur une page précédente, de lancer la barre latérale. Enfin, le design y gagne aussi, car les bords sont ainsi moins plats, ce qui peut, toutefois aussi nuire à la prise en main, pour certains.

Une technologie d’affichage prévue pour être largement utilisée

Certains smartphones haut de gamme font encore plus loin comme par exemple, le Magic6 Pro de Honor ou le Huawei P60 Pro qui disposent de 4 côtés incurvés. Selon Yogesh Brar, il semblerait que OnePlus prévoit d’intégrer un tel écran sur son prochain smartphone flagship. En outre, il pourrait aussi y avoir ce type de surface d’affichage sur des modèles de milieu de gamme. Si le OnePlus 13 en est effectivement équipé, cela représenterait une certaine rupture avec les précédents haut de gamme de la marque avec une parfaite harmonie entre le châssis de l’appareil et son écran.

Il faut toutefois prendre ces rumeurs avec les pincettes de rigueur, car elles ne s’appuient pas sur des coques ou des prototypes. Il reste encore beaucoup de temps avant la présentation officielle du OnePlus 13 et d’ici là, il est très probable que d’autres sources murmureront quelques rumeurs certainement plus étayées. Le mobile flagship de OnePlus devrait être officialisé à la fin de l’année en Chine et quelques mois plus tard en Europe. Il pourrait être l’un des premiers mobiles au monde à intégrer la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4 qui sera très probablement présenté en octobre ou novembre 2024.