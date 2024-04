Vous connaissez le terme « photophone » ? Eh bien, on ne peut pas trouver meilleur exemple que le Pixel 8 avec cette super promo pour vous l'expliquer !

Photophone. Il s’agit d’un terme plutôt transparent qui désigne tout bonnement un smartphone appètent dans le domaine de la photographie. Certes, mais dans ce cas-là, tous les téléphones aujourd’hui possèdent un appareil photo et peuvent donc rentrer dans cette catégorie. C’est pour cela que le terme est davantage réservé à des smartphones faisant qualité d’exception : c’est-à-dire aux meilleurs ! Le Google Pixel 8 est, sans aucun doute possible, l’un des meilleurs photophones, et cela, grâce à un post traitement des images absolument bluffant qui permet des images de jour comme de nuit absolument sensationnelles ! Un véritable savoir-faire des Pixels de Google.

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 propose des caractéristiques haut de gamme dans tous ses aspects, puissant processeur, magnifique écran, batterie puissante et des fonctionnalités Google directement intégrées très intuitives lors de l’utilisation… Mais c’est son appareil photo qui lui permet de proposer un véritable argument par rapport aux autres appareils disponibles dans cette gamme de prix. Avec sa caméra 50 Mpx et son ultra grand-angle, il permet des images d’une extrême précision, mais en plus, c'est l’IA qui se charge des traitements de l’image qui va ajouter ce quelque chose en plus qui permet de vraiment le différencier, grâce des résultats bluffants.

Le Google Pixel 8 est disponible avec 240 € de réduction !

Le Google Pixel 8 est disponible en ce moment chez Rakuten en version importée pour 559 €, soit avec 240 € de différence par rapport à son prix directement sur le site de Google. Le tarif prix que l’on peut trouver actuellement, sur cet appareil qui est en plus livré gratuitement !