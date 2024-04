Motorola edge 50 Fusion, edge 50 Pro et edge 50 Ultra, trois mobiles avec un excellent rapport qualité prix

La marque Motorola vient d’annoncer officiellement le lancement des trois nouveaux smartphones de la série edge 50. Il s’agit des edge 50 Fusion, le plus abordable, le edge 50 Pro, le modèle Premium et le edge 50 Ultra, le plus haut de gamme. Ils seront très prochainement disponibles à partir de 399 €. En voici tous les détails.

L’année dernière, Motorola présentait la série de smartphones edge 40 et celle-ci est maintenant renouvelée avec la série des edge 50. Elle est composée des modèles edge 50 Fusion, edge 50 Pro et edge 50 Ultra. Ils représentent les téléphones intelligents les plus évolués de la marque en attendant le renouvellement du Razr 40 Ultra qui ne devrait plus tarder. D’ici là, les trois appareils seront disponibles à partir de la fin de la semaine prochaine (Pro), mi-mai (Fusion) et début juin (Ultra). Comme les modèles précédents Motorola, ils veulent offrir un excellent rapport qualité prix, sans renier pour autant sur le design.

D’ailleurs les modèles Pro et Ultra se ressemblant beaucoup, concernant leurs lignes. Les couleurs, par contre, ainsi que les finitions sont bien distinctes. Ainsi, le edge 50 Ultra est déclinée en finition bois (fibres de bois), noir ou Peach Fuzz, la couleur de l’année Pantone. Les deux derniers profitent d’un dos en similicuir. Les trois modèles sont certifiés IP68 donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière. C’est également le cas pour le edge 50 Pro mais qui est proposé, quant à lui en couleur lavande, noir et acétate (simili marbré) très clair et très original. Les deux appareils ont une légère bosse dans le coin, en haut à gauche pour intégrer les capteurs. C’est également le cas du edge 50 Fusion qui est proposé en deux finitions : bleu ciel ou framboise. Les trois téléphones sont animés par Android 14 avec la promesse de 3 ans de mises à jour du système et de 4 ans de suivi pour les mises à jour de sécurité.

Quelle fiche technique pour le edge 50 Ultra ?

Après quelques semaines de rumeurs, les principales caractéristiques du edge 50 Ultra se confirment. En effet, techniquement, le smartphone s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 avec 16 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 1 To. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces (comme les trois autres) avec une définition de 1220p, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz au maximum et une compatibilité HDR10+ pour les services de streaming vidéo qui le propose. L’écran est incurvé sur les deux côtés pour les trois appareils. Le téléphone profite d’une certification pour les couleurs pour son écran ainsi que pour les photos, de la part de Pantone, une première dans cette industrie, garantissant une extrême fidélité des teintes et des tons de peau. Le edge 50 Ultra est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 125 watts pour un rechargement rapide (le bloc d’alimentation est fourni) et une charge sans fil jusqu’à 50 watts.

Pour la partie photo, le edge 50 Ultra de Motorola s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement ouvrant à f/1.6 avec un autre capteur de 50 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et macro. Il y a également un téléobjectif de 64 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 3x et jusqu’à 100x de manière numérique optimisé par l’intelligence artificielle. Les photos le sont également, si on prend soin d’activer la fonction correspondante dans les paramètres.

Notez aussi la possibilité de profiter de la stabilisation adaptative, de la fonction Action shot pour capturer les bons moments et de l’autofocus Tracking pour les vidéos afin d’avoir toujours un sujet net, même si celui-ci bouge. D’ici le 15 mai, le téléphone pourra bénéficier, en plus, via une mise à jour des fonctions d’optimisation et de retouche de Google Photos dont la gomme magique ou Google Lens, par exemple.

Enfin, toujours grâce à l’intelligence artificielle, le edge 50 Ultra dispose d’une fonction inédite, la possibilité de prendre une photo et de se voir suggérer 4 fonds d’écran reprenant les couleurs de l’image capturée, automatiquement générés.

Le smartphone Motorola edge 50 Ultra sera disponible début juin pour un prix de 999 €.

Que proposent le edge 50 Pro et le edge 50 Fusion ?

De son côté, le edge 50 Pro embarque les mêmes fonctions d’intelligence artificielle que la version Ultra. Toutefois, il s’appuie sur une configuration légèrement plus modeste même si son capteur principal est un 50 mégapixels stabilisé optiquement ouvrant à f/1.4 pour capturer un maximum de luminosité. Il est associé à un capteur de 13 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et un téléobjectif de 10 mégapixels, cette fois capable d’offrir un zoom optique 3x et jusqu’à 30x en numérique.

Il est animé par un Soc Snapdragon 7 Gen 3 avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage ainsi qu’une batterie de 4500 mAh qui peut supporter les mêmes puissances de recharge que la version Ultra. Son écran est aussi identique au modèle le plus haut de gamme.

Le smartphone Motorola edge 50 Pro sera disponible d’ici la fin de la semaine pour un prix de 699 €.

Enfin, le Motorola edge 50 Fusion, n’a pas vraiment à rougir de la concurrence puisqu’il propose un design soigné, avec lui aussi, un écran de 6,67 pouces en mode incurvé sur les deux côtés proposant une compatibilité HDR10+ Full HD+ 144 Hz et d’un pic de luminosité de 1600 cd/m² (contre 2000 cd/m² pour le edge 50 Pro et 2500 cd/m² pour le edge 50 Ultra). Il est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 68 watts et alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage.

Sa configuration photo est de 50+13 mégapixels à l’arrière avec un capteur à selfie de 32 mégapixels à l’avant.

Le smartphone Motorola edge 50 Fusion sera disponible mi-mai pour un prix de 399 €.