Le Motorola edge 50 Ultra se dévoile un peu avant une présentation officielle prochainement

Le marché de la téléphonie mobile est sur le point d'accueillir la nouvelle série Motorola edge 50 avec plusieurs modèles. Outre le Motorola edge 50 Pro qui serait annoncé la semaine prochaine, le 16 avril en Europe mais qui est déjà officiellement lancé en Inde, le Motorola edge 50 Ultra serait également de la partie. Ce dernier vient de faire récemment surface sur la plateforme Geekbench, confirmant non seulement son nom commercial mais dévoilant également ses caractéristiques techniques majeures.

Attendu avec impatience, ce modèle promet des performances de haut niveau grâce à des composants à la pointe de la technologie.

Sous le capot du Motorola Edge 50 Ultra

La révélation de la présence du Motorola Edge 50 Ultra sur Geekbench ouvre la voie à une série de spécifications alléchantes. En effet, l'appareil a affiché un score de 1 947 points en monocœur et de 5 149 points en multicœur, laissant entrevoir des capacités de traitement impressionnantes. Il est prévu que le smartphone fonctionne sous Android 14, équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 et doté de 12 Go de mémoire vive. Bien que cette configuration soit déjà remarquable, il est plausible que d'autres options soient proposées lors du lancement officiel.

Une expérience utilisateur enrichie

Outre ses performances techniques, le Motorola Edge 50 Ultra est susceptible d'offrir une expérience utilisateur intéressante. Selon les informations disponibles, il serait muni d'une interface utilisateur Hello UI basée sur Android 14, garantissant ainsi une interaction fluide et intuitive. Motorola s'engage en outre à fournir trois années de mises à jour du système d'exploitation, assurant une longévité et une actualité technologique au produit.

La partie photographique n'est pas en reste, avec un ensemble de trois capteurs arrière comprenant un objectif principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-grand-angle et un capteur périscope doté d'une longueur focale de 75mm et d'un zoom optique 5x. Cette combinaison promet de capturer des images d'une grande qualité dans diverses conditions de luminosité et de cadrage.

L'esthétique du Motorola Edge 50 Ultra ne manquera pas d'attirer l'attention comme semble le montrer la dernière fuite en date à son sujet. Prévu en trois coloris – Peach Fuzz et Black avec un dos en cuir végan, noir, ainsi qu'une variante Sisal de couleur beige clair –, il arborerait un design élégant avec un écran incurvé. Ce choix de design, alliant élégance et modernité, devrait séduire un large public. Si cela se confirme, il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant d’en savoir plus sur ce modèle.