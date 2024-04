Le plus puissant smartphone au monde avec en 24 fois sans frais la possibilité de le faire baisser de 610 €

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est l'apogée de l'innovation dans le domaine des smartphones actuels. Dans un monde où nos appareils mobiles sont devenus essentiels à notre communication, notre travail, notre divertissement et notre organisation quotidienne, il est crucial de posséder un dispositif à la fois performant et convivial. Le Galaxy S24 Ultra excelle dans tous ces domaines, offrant une expérience utilisateur inégalée.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24 Ultra se distingue par une combinaison remarquable de performances, de fonctionnalités et d'ergonomie, ce qui en fait l'un des meilleurs smartphones disponibles sur le marché actuel. Son écran, sa batterie, son appareil photo, ainsi que l'agencement de son interface et les nombreuses fonctionnalités qu'il propose, offrent une expérience utilisateur fluide et pratique à tous les niveaux ! De plus, il est équipé de la puce la plus puissante du marché, garantissant des performances exceptionnelles pour toutes les tâches.

Retrouvez le test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra !

La meilleure promo du Galaxy S24 Ultra de Samsung

Sur le site de Samsung, vous trouverez actuellement l'offre la plus intéressante pour le Galaxy S24 Ultra. La possibilité de payer en 24 fois offre une flexibilité financière appréciable, tandis que les remises sur la reprise des anciens smartphones permettent de réduire le coût total de l'achat, d’autant plus qu’en ce moment cette remise est boostée de 150 € pour un totale possible de 610 € de reprise sur vos appareils !