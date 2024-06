Asus dévoile le Zenfone 11 Ultra en couleur « Vert Prairie »

Jusqu’ici le smartphone Asus Zenfone 11 Ultra était disponible en noir, bleu, gris ou orange. Nous avons pu tester le modèle gris. Mais désormais, Asus a annoncé l'introduction d'un nouveau coloris pour son célèbre Zenfone 11 Ultra : le « Vert Prairie ». Ce choix chromatique rend hommage à la végétation luxuriante de Central Park, selon la marque, véritable havre de paix au cœur de New York. En optant pour cette teinte, Asus propose donc une alternative élégante et contemporaine.

Le Zenfone 11 Ultra en « Vert Prairie » conserve les caractéristiques qui ont fait le succès de ce modèle. Il arbore un design strictement identique avec un module de caméra à triple objectif entouré d'un cadre en aluminium et recouvert de verre brillant. Le dos de l'appareil, également teinté de cette nouvelle couleur, renforce l’harmonie esthétique du téléphone. Cette apparence soignée et distinctive permet au Zenfone 11 Ultra de se démarquer visuellement des autres smartphones du marché.

Des performances à la pointe de la technologie

Le Zenfone 11 Ultra se distingue par ses performances élevées et ses nombreuses fonctionnalités. Équipé d'un écran large de 6,78 pouces AMOLED à 144 Hz et d'un processeur rapide, un Snapdragon 8 Gen 3, il offre une expérience utilisateur améliorée grâce à une autonomie prolongée grâce à une batterie de 5500 mAh répartie en 2 unités pour limiter les surchauffes. Le châssis du téléphone, conçu avec une grande minutie, accueille un éventail de fonctions pilotées par l'intelligence artificielle. Parmi celles-ci, on retrouve l'AI Noise Cancelation, l'AI Call Translator, l'AI Transcript et l'AI Wallpaper, toutes pensées pour simplifier et enrichir le quotidien mobile de l'utilisateur.

Disponibilité et offre spéciale

Le Zenfone 11 Ultra en « Vert Prairie » est désormais disponible exclusivement sur l’Asus Store, au prix de 999,99 €. Cette version est équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, maintenant ainsi les spécifications techniques des autres modèles de la gamme.

Pour célébrer le lancement de cette nouvelle déclinaison, Asus propose une offre spéciale du 21 juin au 7 juillet. Durant cette période, le Zenfone 11 Ultra « Vert Prairie » est proposé au tarif promotionnel de 899 €, soit une réduction de 100 € par rapport à son prix initial.

Cette promotion s'étend également à d'autres modèles de la gamme Zenfone 11 Ultra disponibles sur le site Internet de la marque. Le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, en coloris Eternal Black ou Skyline Blue, bénéficie d'une réduction de 100 €, passant de 1 099 € à 999 €. De même, le Zenfone 11 Ultra avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, disponible en coloris Eternal Black, Skyline Blue, Misty Grey ou Desert Sand, voit son prix passer de 999 € à 899 €.