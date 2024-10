Avec son petit prix, il s’agit du milieu de gamme le plus puissant du marché avec puce haut de gamme et 12 Go de RAM !

Le Black Friday n'est plus dans si longtemps que cela, et les commerçants ont bien compris qu’il fallait déjà se préparer. Dans ce contexte, il est possible de déjà trouver certains appareils récents avec des prix plus bas. C’est le cas du Xiaomi Poco F6 Pro que nous pouvons trouver auprès de la Fnac marketplace à 432 €.