Bam ! L’iPhone 15 à moins de 700 € est une réalité chez ce marchand grâce à cette astuce

L’iPhone 15 est le smartphone haut de gamme par excellence. Les promotions pour cet appareil sont ainsi particulièrement recherchées du fait d’un argument énorme autour des appareils du constructeur à la Pomme.

Actuellement, l'iPhone 15 est disponible sur Rakuten pour seulement 699 €. Comment cela est-il possible alors que son prix est fixé à 969 € par Apple ? Eh bien, il s’agit d’une version importée A3092, c’est-à-dire un modèle destiné d’abord au marché chinois. Cette astuce pour faire dégringoler le prix est-elle une bonne idée ?

S’il est normal d’avoir quelques appréhensions, surtout pour ce prix, il faut savoir que l’import peut être une très bonne solution, d’autant plus qu’aujourd’hui, les appareils sont très souvent compatibles avec les réseaux français, et c'est le cas avec cet iPhone 15.

La différence notable avec la version européenne, est que le modèle A3092 ne propose pas de carte eSIM, c’est-à-dire de carte SIM virtuelle. Un bien petit sacrifice pour une si grosse réduction.

Nous pouvons d'ailleurs retrouver directement sur le site d’Apple des avis clients à propos de leur achat de cette version disponible sur Rakuten.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L’iPhone 15 offre une puissance remarquable tout en étant très pratique. Si vous recherchez un téléphone avec une grande capacité de calcul, mais facile à transporter et à utiliser, l’iPhone 15 est un choix idéal par rapport à ses modèles supérieurs plus massifs.

Il intègre des composants ergonomiques et précis, garantissant une grande réactivité et la capacité de faire tourner les logiciels les plus exigeants, à l'exception de rares applications spécifiques aux modèles Pro.

Cette promotion vaut-elle le coup ?

De notre côté, à la rédaction de Les Mobiles, nous sommes convaincus que l’import, quand il s’agit de modèle comme l’iPhone 15, peut largement valoir le coup grâce à la compatibilité avec les opérateurs français et l’absence de changements significatifs avec un modèle européen ou global.

Ajoutons que l’appareil est ici vendu avec une garantie de 2 ans, ce qui vient encore augmenter la qualité de cette offre.