Bon plan : un forfait 5G de 100 Go à moins de 9 € chez cet opérateur !

Un max de data à petit prix

Avec ce forfait sans engagement, vous bénéficiez d'une enveloppe conséquente de 100 Go en 5G. Un volume suffisant pour surfer sur le web, consulter vos réseaux sociaux, streamer vos séries favorites, et même partager des gigas avec vos proches. Quelles que soient vos usages en la matière, vous avez donc de quoi répondre à tous vos besoins.

Et le tout sur le réseau performant de Bouygues Telecom, reconnu pour sa qualité et sa couverture étendue.

Mais ce n'est pas tout ! B&You pense aussi à vos déplacements en Europe et dans les DOM. Sur ces 100 Go, vous pouvez utiliser jusqu'à 25 Go depuis ces destinations, sans frais supplémentaires. Idéal pour rester connecté pendant vos vacances ou vos voyages d'affaires.

Communications illimitées incluses

Côté appels et SMS/MMS, c'est du tout illimité en France métropolitaine. Vous pouvez discuter et échanger autant que vous le souhaitez avec vos proches, sans vous soucier de votre forfait. L'illimité s'applique également depuis l'Europe et les DOM vers ces mêmes zones et la France métropolitaine. Une tranquillité d'esprit assurée, où que vous soyez.

La liberté avant tout

L'un des principaux avantages de ce forfait B&You, c'est son absence d'engagement. Vous êtes libre de résilier à tout moment, sans frais ni justification. Une flexibilité appréciable qui vous permet de changer d'opérateur quand bon vous semble si une meilleure offre se présente ailleurs.

De plus, la carte SIM ne vous coûtera qu'1 € à la souscription. Un tarif mini pour démarrer votre nouvelle aventure mobile !

Un tarif très avantageux valable sans condition de durée

Pour tous les services détaillés ci-dessus, cette série spéciale B&You ne vous coûtera que 8,99 €/mois. Un tarif particulièrement avantageux qui, en plus, ne change pas même après plus d’un mois. Vous pourrez donc faire des économies pendant longtemps sans craindre une quelconque augmentation de prix.