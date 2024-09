Ça y est, l'iPhone 16 est disponible en précommande, voici les meilleures offres !

La sortie de l’iPhone 16 est, comme à chaque sortie d’un Apple, un moment fort pour le monde du smartphone, les iPhones étant les téléphones les plus vendus au monde et ce malgré un prix élevé. Il faut dire que la marque américaine propose une qualité très généreuse qui a de quoi rendre accro !

Ceux qui essayent Apple n’en reviennent que très peu. Avec une interface ergonomique et facile à utiliser, des composants fiables et puissants, un iPhone est l’outil idéal autant pour ceux qui aiment la simplicité que pour ceux qui veulent un appareil à la puissance de calcul élevé.

Fiche technique de l’iPhone 16

Écran : OLED de 6,1 pouces

OLED de 6,1 pouces Processeur : Apple A18 Bionic

Apple A18 Bionic RAM : 8 Go

8 Go Caméra principale : 48 MP (ƒ/1.5)

48 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4700 mAh

L’iPhone 16 propose de belles avancées par rapport au modèle précédent, notamment grâce à une RAM boostée, une batterie plus grosse et une toute nouvelle puce pour ce modèle standard, la A18 Bionic.

Cela permet à l’iPhone 16 d’aller encore un peu plus loin dans la recherche de performance et de fluidité, tout en gardant ce côté ergonomique et pratique des iPhone grâce à une petite taille et une interface épurée ! L’iPhone 16 est excellent tout simplement.

Où se procurer l’iPhone 16 en précommande dès aujourd’hui ?

L'iPhone 16 est d'ores et déjà en précommande auprès de nombreux marchands, Boulanger, Rakuten, et bien d'autres. C'est sur Amazon que nous avons trouvé une offre plutôt attractive pour sa simplicité. Pas de réduction, de remboursement, mais la possibilité de payer en 4 fois sans frais ! Simple et efficace !