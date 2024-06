Ce puissant smartphone avec 12 Go de RAM et écran Amoled est disponible pour moins de 260 €

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est le modèle le plus abouti de la gamme Redmi Note 12. Cela n'est pas anodin, car cette gamme a rencontré un énorme succès sur des sites comme Amazon, où le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, est dans les top des ventes après avoir remplacé le Redmi Note 12 Pro qui était lui numéro 1 des ventes.

Actuellement, vous pouvez trouver le Redmi Note 12 Pro Plus à 258 € sur Cdiscount. Cependant, cette offre pourrait ne pas durer longtemps.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus offre des caractéristiques très avancées pour un appareil de milieu de gamme. Il prouve qu'il n'est pas toujours nécessaire de se tourner vers le haut de gamme pour obtenir un smartphone puissant et performant. Que ce soit sa batterie, son écran ou son appareil photo, il propose parmi les meilleurs assemblages sur ce segment du marché.

Une offre qu’on ne peut pas refuser chez Cdiscount pour le Redmi Note 12 Pro Plus

Pour seulement 258 €, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, d’une valeur de 499 € dans la boutique de son constructeur, est disponible chez Cdiscount. Ce marchand a l’avantage de proposer de livraison gratuite et à domicile, avec des expéditions depuis la France métropolitaine. En plus, si c’est votre premier achat, en ce moment le commerçant vous offre 10 € de remise dès 50 € d’achat. Le produit est soumis à 2 ans de garantie.