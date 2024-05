Ce smartphone Google avec écran Amoled et puce haut de gamme est proposé à moins de 300 € !

Le Google Pixel 7a est probablement le meilleur smartphone à se procurer actuellement si vous souhaitez un appareil de Google pas trop cher, et avec des mises à jour récentes ! Avec son format réduit par rapport au Pixel 7, mais comportant le même processeur made in Google, on peut dire qu’il s’agit d’un smartphone en milieu de gamme, mais fonctionnant en partie avec une technologie haut de gamme.

Fiche Technique du Google Pixel 7a

Écran AMOLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G2

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 10,8 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4400 mAh compatible charge 20 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Avec sa fiche technique complète et un accès facilité à l’écosystème de Google et ses nombreux services (Google One, YouTube, Drive, et bien d’autres), le Pixel 7a est un véritable terminal vous donnant accès à vos données, permettant de gérer votre vie en ligne de n’importe où sans être contraint de vous connecter à un ordinateur personnel.

C’est vers là que tendent la plupart des smartphones, mais qui de mieux que Google lui-même pour mettre cela à exécution ?

Le Google Pixel 7a à moins de 300 €

En ce moment, le Google Pixel 7a est disponible pour 299 € sur Rakuten, une offre à petit prix pour une version importée, mais compatible avec tous les opérateurs.