Ce smartphone ultra performant avec écran AMOLED et jusqu’à 12 Go de RAM disponible en réduction chez la Fnac

Le Poco X6 Pro est ce que l’on pourrait définir comme étant un milieu de gamme hybride avec le haut de gamme, mélangeant des caractéristiques des deux segments du marché. Cela permet notamment aux personnes ayant besoin de puissance de calcul, que ce soit pour les jeux ou pour les tâches plus professionnelles, de s’y adonner à moindre prix.

La fiche technique du Xiaomi Poco X6 Pro

Processeur : Dimensity 8300-Ultra

: Dimensity 8300-Ultra RAM : 8 Go ou 12 Go

: 8 Go ou 12 Go Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

: 256 Go extensible via microSD Écran : Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement

: Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement Caméra arrière : Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 67 W

Le Poco X6 Pro est un smartphone puissant avec 8 ou 12 Go de RAM et une puce Dimensity 8300-Ultra de milieu de gamme très performante, ce qui lui confère un excellent rapport-qualité prix en termes de performances. Il propose également un écran avec une dalle Flow Amoled, avec une résolution 2K, et un framerate fluide. De quoi se faire plaisir avec une technologie haut de gamme.

Allié à une batterie de 5000 mAh, la norme aujourd’hui, il use peu d’énergie et peut donc durer longtemps sans charge. Ajoutons que sa version jaune propose des finitions en cuir très agréable qui lui confère un véritable style !

Voici notre test complet du Xiaomi Poco X6 Pro 5G pour aller plus loin !

Le Xiaomi Poco X6 Pro 5G est disponible à moins de 300 €

Pour 296 €, vous pouvez trouver, auprès de ce partenaire Fnac, le Poco X6 Pro 5G pour 269 €, une superbe promo, d’autant plus que les services Fnac comprennent un service satisfait ou remboursé, une garantie produit, et l’accès à un service professionnel à tout moment du parcours d’achat.