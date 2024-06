Découvrez l’OUKITEL WP33 Pro, un smartphone 5G robuste à l’autonomie exceptionnelle et au son incroyable !

Avec sa conception ultra solide et son énorme batterie, l’OUKITEL WP33 Pro vous accompagne n’importe où !

Si vous recherchez un smartphone résistant et offrant une longue autonomie pour vous accompagner dans vos plus folles aventures, l’OUKITEL WP33 Pro est un choix judicieux. Tout d’abord, l’appareil mobile de la marque chinoise possède des dimensions volumineuses de 175,4 x 84 x 27,2 mm et arbore un design particulièrement renforcé pour tenir bon dans des conditions extrêmes.

Pour assurer un maximum de solidité, il dispose ainsi d’un écran Corning Gorilla Glass 5 anti-rayures et d’une épaisseur améliorée de 1,1 mm pour le rendre moins sensible aux accidents. Il est également doté d’une dragonne en cuir permettant de sécuriser la prise en main et d’une attache pour l’accrocher à un doigt, un sac à dos ou autre. La conception robuste et quasi militaire du téléphone est par ailleurs validée par les certifications suivantes :

IP68 (immersion de maximum 30 minutes dans 1,5 m d’eau) ;

IP69K (résistance aux jets d’eau à haute pression) ;

MIL-STD-810H (résistance aux chutes de 1,5 m).

Enfin, parmi les atouts majeurs de l’OUKITEL WP33 Pro, nous retrouvons son incroyable batterie de 22 000 mAh compatible avec la recharge rapide 33W et intégrant la technologie de recharge inversée 18 W. Grâce à celle-ci, le smartphone peut non seulement durer très longtemps (une semaine complète en utilisation quotidienne et plus de trois mois en veille), mais également servir de batterie d’appoint pour recharger un autre téléphone (9 fois un iPhone 15 par exemple). Si vous partez en randonnée ou en trek pendant plusieurs jours, vous serez donc parfaitement équipé avec l’OUKITEL WP33 Pro !

Profitez des autres atouts de l’OUKITEL WP33 Pro… dont une folle qualité sonore !

L’OUKITEL WP33 Pro n’est pas seulement un smartphone robuste doté d’une incroyable batterie. Si nous analysons sa fiche technique, nous pouvons noter plusieurs autres caractéristiques intéressantes. L’appareil mobile dispose ainsi :

de 24 Go de RAM (8 Go + extension jusqu’à 16 Go) et 256 Go de ROM ;

d’un écran FHD+ Display de 6,6 pouces ;

d’un processeur 5G MediaTek Dimensity 6100+ ;

d’un triple module photo Sony IMX à l’arrière (dont un capteur principal 64 Mpx et une caméra nocturne 20 Mpx) ;

d’un appareil Sony IMX 32 Mpx à l’avant pour les selfies.

Enfin, parmi les meilleurs atouts de l’OUKITEL WP33 Pro, il convient de mentionner son puissant haut-parleur de 5W offrant un volume sonore allant jusqu’à 136 dB (soit plus qu’une sirène d’alarme ou un moteur d’avion) et capable de produire un son immersif 8D. De quoi écouter de la musique live en plein air !

Quel est le prix de l’OUKITEL WP33 Pro ?

Vous êtes séduit par l’OUKITEL WP33 Pro et envisagez de vous l’offrir ? Sur le site web de la marque chinoise, le smartphone est affiché au prix cassé de 313,99 €, au lieu de 474,99 €. Si vous voulez encore faire des économies, pensez par ailleurs à utiliser le code promo « lesmobiles ». Grâce à celui-ci, vous bénéficierez de 8 % de remise !

Ce Smartphone est aussi disponible chez le géant du ecommerce Amazon avec une remise de 8% en renseignant le code promo RCSIOFHZ.