Forfaits 5G avec 300Go à 14.99€ : des bons plans à saisir dès maintenant pour les datavores chez RED, B&You ou Syma Mobile

RED by SFR : le forfait 300Go qui en jette

RED by SFR a de solides arguments pour attirer de nouveaux clients avec son forfait 300Go à seulement 14,99€ par mois. Une offre mobile canon pour les datavores qui ne veulent pas se priver !

Au menu :

300 Go d'internet mobile utilisable en 4G/4G+ mais aussi en 5G sur le réseau SFR. Au-delà des 300 Go, vous pouvez recharger 50 Go supplémentaires à 10 €

Les appels (mobiles et fixes), SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM

27 Go utilisables depuis l'UE et les DOM + les appels, SMS et MMS illimités depuis ces destinations

Cette offre à prix canon est sans engagement, mais également sans limite de durée. En clair, son prix n’est pas prêt de changer.

B&You : 300Go de data et des extras sympas

Bouygues Telecom n'est pas en reste avec son forfait B&You 300Go au même tarif de 14,99€/mois. L'opérateur propose, dans le cadre de cette offre :

300 Go en 5G sur l’ensemble du réseau Bouygues Telecom.

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

35 Go utilisables en Europe et DOM

Comme son concurrent, B&You offre donc la 5G sans surcoût, avec la garantie d’une excellente couverture réseau et un service de qualité.

Petit plus intéressant : le service eSIM proposé désormais sans surcoût par l’opérateur sur ses forfaits sans engagement. N’hésitez pas à en profiter !

Syma Mobile : toujours aussi surprenant !

Syma Mobile, l'opérateur virtuel qui monte, propose, lui aussi un forfait 300 Go ultra-compétitif à 14,99€/mois. Son offre "LE Quatorze" a de quoi séduire :

300 Go en 5G utilisable sur l’ensemble du réseau SFR en France métropolitaine

Les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine

Les appels en illimité depuis la France métropolitaine vers les mobiles de toute l’Europe et vers les fixes de plus de 100 pays

15Go utilisables depuis l'UE et DOM + les appels, SMS et MMS en illimité depuis ces destinations

Syma frappe donc très fort avec cette offre sur le réseau SFR, qui est, elle aussi, sans engagement, et à prix fixe, avec une offre de téléphonie illimitée plus large et plus avantageuse que ses concurrents.

On a vraiment tous les ingrédients pour une formule gagnante !

Pourquoi ces forfaits 300Go à 14,99€ sont si intéressants ?

Ces trois offres à 14,99€ pour 300 Go avec la 5G représentent une excellente affaire, surtout quand on les compare à d'autres acteurs du marché. Prenons l'exemple de Free Mobile : son forfait 300 Go est actuellement proposé à 19,99€ par mois. C'est 5€ de plus chaque mois pour une enveloppe data identique !

Sur une année, cela représente 60 € d'économies en optant pour RED, B&You ou Syma Mobile. De quoi s'offrir un petit plaisir supplémentaire !

Alors, prêt à faire le plein de gigas sans vider votre portefeuille ? Ces forfaits 300Go à 14,99€ sont une aubaine pour tous les gros consommateurs de data. Profitez-en tant qu'il est encore temps, car ces promos ne vont pas durer longtemps !