Il peut descendre sous les 200 €, et pourtant ce smartphone est bien équipé de 8 Go de RAM et d’un écran Amoled

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un appareil qui fait partie de l’avant-dernière génération de Redmi Note. Il était le modèle le plus évolué parmi les trois appareils proposés, et restent ainsi l’un des modèles milieu de gamme de Xiaomi les plus intéressant, du fait d’un prix ayant nécessairement chuté avec l’arrivée de la nouvelle génération, et d’une fiche technique qui n’a évidemment pas pris une ride en à peine un an.

Taillé à la fois pour un usage au quotidien, mais aussi pour des activités de loisirs, multimédias, streaming, gaming, etc. Le Redmi Note 12 Pro Plus est un appareil polyvalent qui donne accès à une expérience complète et idéale pour tous ceux qui recherchent un smartphone capable, sans avoir besoin d’un haut de gamme très cher.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Sous le capot, le Xiaomi RedmI note 12 Pro Plus cache quelques caractéristiques très intéressantes qui en font un véritable bon appareil à la mesure de ce que l’on peut attendre d’un milieu de gamme à la frontière du haut de gamme.

Il propose un bon appareil avec un capteur principal de 200 mégapixels, et une ouverture f/1.65, ce qui en fait un très bon objectif permettant de filmer en qualité 4K par exemple.

Sa batterie possède une capacité de 5000 mAh, ce qui est le standard d’aujourd’hui, et qui permet de tenir deux jours sans recharge avec une utilisation normale, idéal pour les départs en vacances ! (et pour ceux qui oublient de recharger leur smartphone avant de partir au travail !)

Où se procurer le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus au meilleur prix ?

Connaissez-vous l’opérateur Red by SFR ? Il s’agit, comme son nom le laisse entendre, de l’opérateur low-cost de SFR. Celui-ci propose régulièrement de très bonnes promotions sur certains smartphones, et cela, que vous souscriviez ou non à un forfait mobile chez eux.

Une flexibilité qui a l’avantage de vous permettre de ne pas changer d’opérateur si vous aimez déjà le votre, et au contraire d’en changer si vous le souhaitez, RED by SFR proposant d’excellentes offres.

Pour le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, RED by SFR propose un prix à 239 € sans forfait, ce qui est tout simplement l’un des prix les plus bas que l’on peut trouver sur le marché ! Et avec un forfait , vous pouvez vous le procurer pour 199 €, difficile de faire plus bas pour un smartphone proposé à presque 500 € à l’origine.