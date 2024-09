iPhone 14 : avec l’arrivée de l’iPhone 16 vendredi, il voit son prix chuter chez ce marchand français de smartphones reconditionnés !

L’iPhone 14 est dorénavant le meilleur rapport qualité prix d’Apple. C’est en tout cas ce que nous pensons à la rédaction de Les Mobiles, et surtout si vous optez pour une version reconditionnée de l’appareil d’Apple.

Avec seulement 2 ans au compteur, l’appareil arrive à se positionner pile au bon endroit pour profiter d’un prix bien plus bas qu’un iPhone 15, mais tout en proposant des composants pas si éloignés des appareils actuels.

Fiche technique de l’iPhone 14

Écran : OLED de 6,1 pouces

Processeur : Apple A15 Bionic

RAM : 6 Go

Caméra principale : 12 MP (ƒ/1.5)

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 3279 mAh

L’iPhone 14 est un digne représentant des appareils d’Apple, car il représente à merveille le mot ergonomie. Sur le papier, les caractéristiques de cet appareil peuvent paraître tièdes quand on voit des smartphones proposant 200 mégapixels, des batteries avec 5000 mAh ou encore 16 Go de RAM…

Oui, mais l'ouverture focale et l’IA post traitement de cet appareil lui confère une qualité de photo souvent bien supérieur ; sa batterie n’affiche peut-être que 3279 mAh, mais l’appareil est très peu énergivore, ce qui le rend très autonome, de même, il n’a pas besoin de proposer une RAM énorme grâce à sa puce très puissante !

Retrouver l’iPhone 14 reconditionné en France à prix abordable !

CertiDeal propose en ce moment une version reconditionnée de l’iPhone 14 dès 531 € avec la possibilité de le financer en trois fois sans frais via Paypal L’appareil est garanti 2 ans et est testé et reconditionné en France. En ce moment avec le code RENTREE15, vous pouvez faire encore baisser le prix de l’appareil de 15 € !

Cette promo est un véritable bon plan d’après nous, nous n’avons pas trouvé une aussi bonne qualité de reconditionnement ailleurs, d’autant plus qu’hormis Rakuten qui propose un prix à 500 €, c’est ici que l’on trouve l’un des plus petits prix. On peut dire que le rapport qualité prix est excellent, et à conseiller.