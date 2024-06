L’image officielle des nouveaux Samsung Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 est connue

Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6 devraient être officialisés début juillet lors d’un événement qui pourrait se dérouler à Paris. Ils viendront remplacer les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5. En avance, on peut déjà voir à quoi ils devraient ressembler.

Le Galaxy Z Fold6, tel que dépeint sur l'image, arbore des coins moins arrondis que son prédécesseur, le Z Fold5. Cette observation corrobore une image divulguée quelques jours auparavant par le leaker réputé Ice Universe sur le réseau social X. L'image confirme également la rumeur selon laquelle Samsung aurait réduit les bordures pour adopter un ratio d'aspect de 22:9 sur l'écran de couverture, contre 23,1:9 pour le modèle 2023. Les dimensions globales du téléphone demeurent cependant largement inchangées.

Les coins plus pointus du Galaxy Z Fold6 pourraient avoir contribué à cette réduction des bordures, mais leur impact réel sur cet aspect du design reste incertain. Le module photo arrière semble quant à lui presque inchangé, avec une protubérance abritant les trois capteurs, chacun dépassant légèrement de l'îlot. Une différence significative réside dans la bordure noire entourant le module, remplaçant l'anneau métallique du modèle précédent.

Le Galaxy Z Flip6 : un écran de couverture plus grand

Concernant le Galaxy Z Flip6, l'image suggère que le smartphone conserve son double capteur photo et son écran de couverture avec un format à clapet, similaires au Z Flip5. Cependant, des rumeurs indiquent que l'appareil devrait légèrement gagner en taille, passant de 3,4 pouces à 3,9 pouces. L'image laisse également entrevoir que l'écran de couverture se rapprocherait désormais des capteurs photo.

Alors que la date de lancement des nouveaux smartphones pliants de Samsung (ainsi que de ses prochaines montres connectées) approche en juillet, d'autres images officielles et détails techniques devraient émerger dans les semaines à venir.

Les nouveaux modèles face à la concurrence qui s’organise

Avec le lancement imminent des Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, Samsung cherche à consolider sa position de leader sur le marché émergent des smartphones pliants. En proposant des mises à jour annuelles de ses gammes Z Fold et Z Flip, Samsung vise à maintenir une longueur d'avance sur ses concurrents tels que Huawei, Oppo, Xiaomi, Motorola et Honor, qui commencent également à se positionner sur ce créneau. L'objectif est de fidéliser une base d'utilisateurs en constante expansion, attirée par le côté pratique et distinctif des smartphones pliants.

Cependant, malgré les améliorations apportées d'une génération à l'autre, Samsung doit encore relever certains défis, notamment en termes de durabilité et de prix. Les smartphones pliables restent en effet des produits haut de gamme onéreux, réservés pour l'instant à une frange restreinte de consommateurs. Les prochains mois nous en diront plus sur l'accueil réservé par les consommateurs à ces nouveaux modèles.