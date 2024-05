Samsung Galaxy Z Fold6, un écran plus large que son prédécesseur, plus ergonomique

Le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold5 est un excellent mobile qui est ergonomique grâce à ses deux écrans l’un externe et, lorsqu’on a besoin de plus, l’autre interne se dépliant pour offrir une surface d’affichage bien plus grand. Le problème avec l’écran de façade du modèle de Samsung est qu’il est très étroit. À tel point qu’il est finalement assez difficile de s’en servir au quotidien comme on le fait avec n’importe quel smartphone conventionnel. En effet, à l’usage, on ouvre très régulièrement l’appareil pour se servir de l’écran interne. Ce n’est pas la même chose avec le Honor Magic V2 qui offre une surface d’affichage externe plus large. On utilise ce dernier pendant environ 80% du temps et le restant, on se sert de l’écran interne. C’est l’inverse pour le mobile Samsung.

Une surface d’affichage externe plus large que la précédente

Une nouvelle fois, c’est @UniverseIce qui poste une photo en avance du prochain smartphone pliant de Samsung, bien avant sa présentation officielle. Sur le réseau social X, il publie une photo mettant en scène le Galaxy Z Flip5, à gauche et, juste à côté, le Galaxy Z Fold6. À y regarder de plus près, il s’agit d’un photo montage où les deux téléphones sont mis aux bonnes proportions. On se rend compte que l’écran du nouveau modèle est aussi large que celui de l’ancien y compris les bordures.

Avec une telle largeur (les rumeurs indiquent une mensuration de 60,2 mm contre 57,4 mm), le Galaxy Z Fold6 proposerait une meilleure ergonomie et, comme expliqué un peu plus haut, la possibilité d’ouvrir moins régulièrement le smartphone pliant optimisant ainsi son autonomie.

D’ici à la présentation officielle du mobile Galaxy Z Fold6, il est possible que d’autres indiscrétions sortent, dévoilant un peu plus le prochain smartphone haut de gamme de Samsung.