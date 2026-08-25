Ce n'est pas simplement un smartphone haut de gamme en promotion. Le Xiaomi 17T Pro est actuellement le deuxième smartphone le mieux noté de toute notre base de données.

AliExpress l'affiche à 695 €. Mais utilisant le code DSFR70, qui offre 70 € de remise dès 489 € d'achat, la facture descend à 625 €.

Une note de 9,14/10 et une deuxième place au classement total

Notre classement des meilleurs smartphones ne dépend pas des promotions ou des partenariats commerciaux. L'algorithme compare les appareils selon leurs performances, leur autonomie, la photo, l'écran et la connectivité, et c'est tout.

Le Xiaomi 17T Pro obtient 9,14/10. Seul l'Oppo Find X9 Ultra fait mieux actuellement avec 9,46/10, or notre base possède une très grande majorité des références disponibles sur le marché français.

Et on comprend vite pourquoi il est deuxième. Il combine un écran AMOLED de 6,83 pouces à 144 Hz, une puce Dimensity 9500 très puissante, une charge rapide 100 W et surtout un bloc photo Leica particulièrement ambitieux.

Le capteur principal de 50 Mpx est accompagné d'un téléobjectif périscopique x5 de 50 Mpx. Voilà typiquement le genre d'équipement que l'on attend d'un véritable smartphone premium et pourtant, il est loin d'atteindre le prix démesuré de certains modèles de la concurrence.

Ce code le fait passer à 625 €

Pour obtenir ce prix, il faut saisir le code DSFR70 au moment de la commande. Il retire 70 € dès 489 € d'achat, faisant passer le Xiaomi 17T Pro de 695 € à 625 €.

✅ Pourquoi l'offre est forte 2e de notre classement général

Note de 9,14/10

Écran AMOLED 144 Hz

Téléobjectif périscopique x5

Prix final de 625 € ⚠️ Avant de commander Code DSFR70 à saisir au panier

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À ce prix, le classement prend encore plus de sens

Un smartphone classé deuxième toutes catégories confondues à un peu plus de 625 €, voilà probablement l'argument le plus simple pour résumer cette offre.

Et si vous hésitez avec un autre modèle, notre outil de duel entre smartphones permet de comparer directement leurs caractéristiques.