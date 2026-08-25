Le 2e meilleur smartphone de notre classement tombe à 625 € avec ce code

Le Xiaomi 17T Pro occupe actuellement la deuxième place de notre classement des meilleurs smartphones avec une note de 9,14/10. Sur AliExpress, un code promo permet désormais de faire tomber son prix à 625,34 €.

Rémi Deschamps - publié le 25/08/2026 à 12h15
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Le Xiaomi 17T Pro

Ce n'est pas simplement un smartphone haut de gamme en promotion. Le Xiaomi 17T Pro est actuellement le deuxième smartphone le mieux noté de toute notre base de données.

AliExpress l'affiche à 695 €. Mais utilisant le code DSFR70, qui offre 70 € de remise dès 489 € d'achat, la facture descend à 625 €.

J'obtiens le Xiaomi 17T Pro à prix cassé

Une note de 9,14/10 et une deuxième place au classement total

Notre classement des meilleurs smartphones ne dépend pas des promotions ou des partenariats commerciaux. L'algorithme compare les appareils selon leurs performances, leur autonomie, la photo, l'écran et la connectivité, et c'est tout.

Le Xiaomi 17T Pro obtient 9,14/10. Seul l'Oppo Find X9 Ultra fait mieux actuellement avec 9,46/10, or notre base possède une très grande majorité des références disponibles sur le marché français.

Back to School de AliExpress

Et on comprend vite pourquoi il est deuxième. Il combine un écran AMOLED de 6,83 pouces à 144 Hz, une puce Dimensity 9500 très puissante, une charge rapide 100 W et surtout un bloc photo Leica particulièrement ambitieux.

Le capteur principal de 50 Mpx est accompagné d'un téléobjectif périscopique x5 de 50 Mpx. Voilà typiquement le genre d'équipement que l'on attend d'un véritable smartphone premium et pourtant, il est loin d'atteindre le prix démesuré de certains modèles de la concurrence.

Ce code le fait passer à 625 €

Pour obtenir ce prix, il faut saisir le code DSFR70 au moment de la commande. Il retire 70 € dès 489 € d'achat, faisant passer le Xiaomi 17T Pro de 695 € à 625 €.

 

✅ Pourquoi l'offre est forte

  • 2e de notre classement général
  • Note de 9,14/10
  • Écran AMOLED 144 Hz
  • Téléobjectif périscopique x5
  • Prix final de 625 €

⚠️ Avant de commander

  • Code DSFR70 à saisir au panier
  • Contrôler les conditions de livraison
  • Vérifier les modalités de garantie

À ce prix, le classement prend encore plus de sens

Un smartphone classé deuxième toutes catégories confondues à un peu plus de 625 €, voilà probablement l'argument le plus simple pour résumer cette offre.

Et si vous hésitez avec un autre modèle, notre outil de duel entre smartphones permet de comparer directement leurs caractéristiques.

J'obtiens le Xiaomi 17T Pro
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial de LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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