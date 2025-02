Test du Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G : une montée en gamme réussie ?

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 7s Gen 3

8 ou 12 Go de mémoire vive extensibles

256 ou 512 Go d’espace de stockage non extensibles

Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

Capteur à selfie de 20 mégapixels

Batterie : 5110 mAh avec charge filaire 120W

Protection : IP68

Système : Android 15 avec une surcouche logicielle HyperOS

Design

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G se démarque dans la série des Redmi Note 14 puisque contrairement à ses homologues qui privilégient des lignes droites, ce modèle Pro+ adopte des courbes élégantes tant sur l'écran que sur la face arrière. Cette conception incurvée, protégée par du Gorilla Glass Victus 2, confère au smartphone une allure premium qui tranche avec son positionnement tarifaire.

L'appareil affiche des dimensions intéressantes car pas trop compactes mais pas trop importantes non plus avec 162,5 x 74,67 x 8,75 mm. Notez qu’il y a une légère variation d'épaisseur pour la finition violette qui atteint 8,85 mm. Le poids de 210 grammes (205g pour la version violette) reste dans la moyenne haute du segment, mais la répartition équilibrée des masses rend la prise en main agréable au quotidien.

Le module photo arbore un design distinctif, avec quatre capteurs disposés dans un carré aux bords légèrement bombés, le tout cerclé d'une finition chromée à crans qui apporte une touche d'originalité bienvenue. Les profils arrondis contribuent à une ergonomie soignée, tandis que le dos propose des finitions bicolores sur les versions vertes et violettes, la version noire restant plus sobre avec sa teinte unie. Le dos est traité anti trace de doigts et s’avère extrêmement efficace sur ce point, ne laissant effectivement aucune empreinte. Attention, en main et sa coque, le smartphone est extrêmement glissant.

La certification IP68 indique que l’appareil est capable de résister aux éclaboussures, à l’immersion ainsi qu’à la poussière. Cette protection, rare dans cette gamme de prix, constitue un argument de poids face à la concurrence.

Côté connectivité, le Redmi Note 14 Pro+ 5G ne fait aucune impasse. Il intègre le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.4, et le NFC pour les paiements sans contact. La présence d'un émetteur infrarouge permet même de transformer le smartphone en télécommande universelle, une fonctionnalité appréciable que Xiaomi maintient sur ses modèles ainsi que Honor et Huawei, par exemple.

Le lecteur d'empreintes digitales, placé sous l'écran, souffre, selon nous malheureusement d'un positionnement peu ergonomique. Situé à seulement 1 cm du bord inférieur, il nécessite une certaine gymnastique du pouce pour être atteint naturellement. Une position plus haute aurait été préférable pour un confort d'utilisation optimal. Comme chez Xiaomi, le capteur permet de mesurer la fréquenc cardiaque, ce qui peut s'avérer pratique.

L'expérience audio est intéressante avec une configuration stéréo qui délivre un son puissant et équilibré. Les haut-parleurs offrent une belle amplitude sonore, même si les basses restent perfectibles comme souvent sur ce segment. L'absence de prise jack 3,5 mm pourra décevoir les puristes, mais l'utilisation du Bluetooth 5.4 assure une connexion stable avec les périphériques audio sans fil.

L'écran

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G se distingue par son impressionnant écran AMOLED de 6,67 pouces, qui constitue l'un de ses principaux atouts. La dalle offre une définition de 1220 x 2712 pixels, soit une résolution supérieure au Full HD+ classique, garantissant une finesse d'affichage remarquable avec une densité de 446 pixels par pouce. La luminosité maximale de 3000 cd/m² place cet écran parmi les plus lumineux du marché. Lors de nos tests en extérieur, même en plein soleil, la lisibilité reste excellente. En utilisation quotidienne, la luminosité typique de 1200 cd/m² s'avère largement suffisante pour un confort optimal.

La fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz, couplé à un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz, assure une fluidité exemplaire dans toutes les situations. La réactivité aux touches est instantanée, un véritable atout pour les joueurs mobiles. Le système permet d'ailleurs d'ajuster dynamiquement la fréquence selon le contenu affiché, optimisant ainsi l'autonomie.

La compatibilité HDR10+ et Dolby Vision enrichit considérablement l'expérience multimédia. Les contenus compatibles sur les différentes plateformes de streaming bénéficient d'une plage dynamique étendue, avec des noirs profonds caractéristiques de l'AMOLED et des couleurs vibrantes.

Les options de personnalisation de l'affichage sont nombreuses dans les paramètres. On retrouve plusieurs modes de couleurs préréglés (Vif, Saturé, Original), la possibilité d'ajuster la température des couleurs, et un mode lecture qui réduit la lumière bleue. L'Always-On Display propose également de nombreuses options de personnalisation, permettant d'afficher les notifications et l'heure même écran éteint.

La protection Gorilla Glass Victus 2 assure une excellente résistance aux rayures et aux chocs. Les bords incurvés de l'écran, bien que design, peuvent occasionner quelques reflets parasites, mais la qualité de la dalle compense largement ce léger désagrément.

Le système et les applications

Le Redmi Note 14 Pro+ est équipé d'HyperOS basé sur Android 14, ce qui peut surprendre alors que la plupart des smartphones récents sont déjà passés à Android 15. Xiaomi promet néanmoins une politique de mise à jour généreuse avec 4 ans de mises à jour Android et 6 ans pour les correctifs de sécurité. C'est une année supplémentaire par rapport au modèle précédent, même si cela reste en deçà des 7 ans proposés par certains concurrents.

L'interface HyperOS reprend les codes habituels avec un panneau de contrôle accessible en glissant depuis le haut à droite de l'écran, et les notifications à gauche. La personnalisation est particulièrement poussée, permettant notamment d'activer un mode Always-On, de personnaliser l'affichage du capteur d'empreintes ou encore de masquer l'encoche.

Le smartphone arrive avec une collection (trop) conséquente d'applications préinstallées qu'il est heureusement possible de désinstaller. On trouve notamment AliExpress, Amazon Music, Block Blast!, Block Puzzle Guardian, Booking.com, Boutique Amazon, Bubble Shooter And Friends, Candy Crush Saga, Facebook, GetApps, LinkedIn, OneDrive, Netflix, Opera, Pages Jaunes, Spotify, Temu, TikTok, Tile Fun, Word Scenery:Crossword, WPS Office, ainsi que les applications Google et Xiaomi.

À noter que le système et les applications préinstallées occupent près de 37 Go sur le stockage interne, ce qui est conséquent.

L'intelligence artificielle occupe une place importante avec plusieurs fonctionnalités regroupées dans un menu dédié « Services AI » :

- Un système de notes intelligent permettant résumés, mise en page, relecture et traduction

- Un outil de transcription audio avec reconnaissance automatique de l'interlocuteur

- Un interprète IA pour la traduction en temps réel

- La fonction "Entourer pour chercher"

- Des sous-titres automatiques

- Des outils de retouche photo comme l'effacement d'objets indésirables

Certaines fonctionnalités d'IA, comme l'assistant Gemini, peuvent être définies comme options par défaut. Il est à noter que l'arrivée de fonctionnalités IA supplémentaires est prévue via des mises à jour futures.

Les performances

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est propulsé par le nouveau Snapdragon 7s Gen 3, un processeur gravé en 4 nm par TSMC. Cette puce intègre 4 cœurs hautes performances A720 et 4 cœurs efficients A520, promettant une amélioration de 30% des performances IA par rapport à son prédécesseur.

Notre modèle de test embarque 8 Go de RAM LPDDR4X, alors qu’une variante à 12 Go également disponible. Notez la possibilité d’ajouter jusqu’à 8 Go de mémoire vive supplémentaires en mode virtuel. Le stockage UFS 2.2 est proposé en 256 ou 512 Go, sans possibilité d'extension via carte micro SD.

En usage quotidien, le smartphone se montre fluide et réactif. La navigation entre les applications est rapide, et le multitâche est bien géré grâce à la généreuse quantité de RAM. L'interface HyperOS apporte sa touche de fluidité, même si quelques micro-ralentissements peuvent parfois se faire sentir lors du passage entre certaines applications lourdes.

Pour le gaming, le Redmi Note 14 Pro+ s'en sort honorablement. Le système de refroidissement à chambre à vapeur, couvrant une surface de 5000 mm², permet de maintenir des performances stables même en charge soutenue. Nous n'avons pas constaté de surchauffe problématique, même après de longues sessions de jeu.

Les titres populaires tournent avec des paramètres graphiques moyens à élevés, même si les jeux les plus exigeants nécessiteront quelques compromis.

Face à la concurrence, ce Redmi Note 14 Pro+ se positionne dans la moyenne haute du segment milieu de gamme. Il offre ainsi un excellent rapport performances/prix, même si certains concurrents équipés du Dimensity 8200 peuvent se montrer plus performants dans les benchmarks.

Le multimédia

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G propose une configuration photo ambitieuse avec un module principal de 200 mégapixels (f/1.65, capteur 1/1.4", OIS). Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) et d'un objectif macro de 2 mégapixels (f/2.4). Pour les selfies, on trouve un capteur frontal de 20 mégapixels (f/2.2).

L'interface de l'appareil photo a été récemment repensée, offrant des options comme le tournage au ralenti et le dual view dans la zone « Plus » des paramètres de prise de vue. On y trouve également les modes Pro, Panorama, accéléré et Exposition longue. Le mode 200 MP, donc pleine résolution est immédiatement disponible sur l’interface par défaut, comme le mode Documents. L’affichage des modes est personnalisable. Le mode portrait est disponible aussi bien avec le capteur arrière que frontal, même si ce dernier active par défaut un mode « embellissement » qu'il vaut mieux désactiver pour éviter un lissage excessif.

En termes de qualité photo, le capteur principal de 200 mégapixels livre des résultats satisfaisants. En pleine lumière, les clichés présentent un bon niveau de détail et une colorimétrie naturelle, bien que certaines pastilles de couleur apparaissent légèrement désaturées sur fond noir. Le traitement est plus doux que celui du Realme GT6, avec un meilleur piqué que le Redmi Note 13 Pro+.

Le zoom x2 et x4 offre une qualité optique satisfaisante grâce aux algorithmes de recadrage.

En basse lumière, on note malheureusement un lissage prononcé et des couleurs qui manquent de punch, particulièrement en périphérie de l'image. L'ultra grand-angle de 8 mégapixels montre ses limites avec des résultats moyens, caractérisés par des couleurs sursaturées et un contraste médiocre. Quant au capteur macro de 2 mégapixels, il reste anecdotique avec des résultats peu convaincants.

Face à la concurrence, comme le Nothing Phone (2a) Plus qui dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels, le Redmi Note 14 Pro+ se distingue par sa gestion des contrastes et sa colorimétrie naturelle en conditions lumineuses. Cependant, ses performances en basse lumière restent en retrait par rapport aux meilleurs photophones de sa catégorie.

L'autonomie

Le Redmi Note 14 Pro+ est équipé d'une batterie de 5110 mAh, une légère augmentation par rapport à son prédécesseur. En utilisation quotidienne, l'autonomie s'avère satisfaisante avec environ une journée et demie d'utilisation. En outre, la charge rapide 120W constitue l'un des points forts de l'appareil. En 10 minutes de charge, on obtient déjà 43% de batterie. Dommage, le smartphone ne prend en charge ni la charge sans fil ni la charge inversée.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G est livré avec un câble USB-A vers USB-C, une coque de protection grise opaque et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après un bon moment passé en sa compagnie, le Redmi Note 14 Pro+ s’avère être un smartphone milieu de gamme aux aspirations premium. Son écran AMOLED lumineux, son design soigné et sa certification IP68 en font un appareil particulièrement attractif. Le capteur principal de 200 mégapixels délivre d'excellents clichés en conditions lumineuses, même si l'ultra grand-angle reste en retrait. La charge ultra-rapide 120W compense une autonomie moyenne. L'interface HyperOS apporte son lot de nouveautés, notamment côté IA, mais la présence excessive d'applications préinstallées et les performances justes du Snapdragon 7s Gen 3 tempèrent l'enthousiasme. Néanmoins, à moins de 500 euros, le Redmi Note 14 Pro+ offre un excellent rapport qualité-prix. Si les évolutions par rapport au modèle précédent restent timides, ce smartphone constitue un choix pertinent pour qui cherche un appareil polyvalent sans se ruiner.