Les meilleurs smartphones Android de janvier 2025

Le top 3 des meilleurs smartphones utilisant Android

Android est ce qu'on appelle un Operating System (OS), ou en français un système d'exploitation. Pour faire simple, au sein d'un appareil informatique, le système d'exploitation est ce qui sert de chef d'orchestre en liant ensemble les différents programmes. Mémoires, stockages, processeur, GPU et réseau, tous passent par lui... Il en existe de très nombreux, mais les deux majoritaires dans le monde du smartphone, et de très loin, sont Android de Google et iOS d'Apple.

Parmi les deux, c'est Android qui a l'hégémonie sur le marché, iOS étant uniquement proposé pour les produits Apple.

Produire un top des smartphones Android a donc pour intérêt premier de faire émerger de la masse les produits phares du marché afin de donner aux utilisateurs un indicateur des téléphones portables les plus importants et qui donnent le La aux autres !

Pour ce faire, nous nous reposons sur l'expertise de Sylvain Pichot qui produit des tests hebdomadaires depuis plusieurs années.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra : Le roi des smartphones Android ?

Points positifs Son écran

Ses performances

Son appareil photo Points négatifs Son prix

Peu d'innovations par rapport au Galaxy S23 Ultra

Ce smartphone convient principalement à ceux qui aiment la photographie et qui recherchent un smartphone avec un très bel écran. Gamers, ou fans de séries, tout le monde est servi, d'autant plus que Samsung est un des constructeurs qui propose le plus de services et des mises à jour pendant le plus de temps assurant un investissement sur le long terme.

Découvrez notre test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra, un appareil puissant, avec un écran immersif et rempli d’intelligence !

Le Google Pixel 9 Pro XL : un concurrent de taille made in Google

Points positifs Son écran est le meilleur du marché

Performant

Grosse batterie Points négatifs Son prix

Encombrant

Le Google Pixel 9 Pro XL est le smartphone qui propose le meilleur écran du marché selon Dxomark, et ceci alors qu'il est très grand, ce qui est plutôt inhabituel. Il est donc totalement recommandé pour ceux qui ont besoin d'un grand écran de très bonne qualité, de quoi remplacer une tablette, voire un PC portable pour ceux qui n'utilisent que leur smartphone.

Retrouvez notre test du Google Pixel 9 Pro XL un véritable concentré de technologies !

Le Honor Magic 6 Pro : Le véritable roi ?

Points positifs Des performances au top

Un appareil photo de grande qualité

Une autonomie excellente Points négatifs Un prix élevé

Un poids élevé

Le Honor Magic 6 Pro est le meilleur smartphone au monde d'après Dxomark et qui plus est, nous pouvons le trouver à un prix très inférieur aux modèles que nous vous avons proposé auparavant ! Cela en fait un modèle à recommander si vous cherchez de la polyvalence et une qualité haut de gamme dans tous les domaines.

Découvrez notre test du Honor Magic 6 Pro par Sylvain Pichot.

Le meilleur smartphone reconditionné fonctionnant sur Android ?

Le reconditionné est une très bonne solution pour s'offrir un smartphone de qualité à un prix plus intéressant et même si on entend beaucoup parler d'iPhone reconditionnés les smartphones Android ne sont pas en reste et de plus en plus nombreux à être disponibles également chez les reconditionneurs !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra : l'ancien roi d'Android

Points positifs Son écran

Son accès aux services Samsung

Son appareil photo Points négatifs Encombrant si vous préférez les petits écrans

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est toujours considéré par certains comme meilleur que le Galaxy S24 Ultra car plus polyvalent globalement. Qui plus est, pour un smartphone très récent sa baisse de prix en reconditionné est vraiment impressionnante, car il a diminué de plus de moitié ! Il est donc une évidence à conseiller à tous ceux qui recherchent les meilleurs Android du marché.