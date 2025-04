Test du Xiaomi 15 : un concentré de puissance dans un format compact

Fiche technique :

Écran : AMOLED 6,36 pouces, 1200 x 2670 pixels, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 Go de mémoire vive extensibles

256 Go ou 512 Go d’espace de stockage non extensibles

Triple capteur photo à l’arrière de 50+50+50 mégapixels

Capteur frontal de 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5240 mAh, charge rapide 90W, sans fil 50W

Protection : IP68

Système d’exploitation : HyperOS 2 basé sur Android

Design

Le Xiaomi 15 propose un design à la fois élégant et compact, une prouesse dans l'univers des smartphones haut de gamme actuels souvent caractérisés par leurs dimensions imposantes. Avec ses mensurations de 152,3 x 71,2 x 8,1 mm et son poids plume de 191 grammes (192 grammes pour la finition Liquid Silver), ce smartphone offre une prise en main exceptionnelle, rappelant l'ergonomie des modèles plus anciens tout en conservant les avantages technologiques modernes.

Le châssis du Xiaomi 15 est conçu en aluminium, un alliage qui offre à la fois robustesse et légèreté. Cette structure métallique propose des profils sont très plats, ce qui peut rendre délicat sa saisie lorsqu’il est posé sur une table, par exemple.

La face avant du smartphone est dominée par un écran AMOLED plat de 6,36 pouces, entouré de bordures extrêmement fines. Cette configuration maximise la surface d'affichage tout en maintenant des dimensions extérieures contenues, un équilibre parfait entre immersion visuelle et maniabilité. Le choix d'un écran plat plutôt que incurvé est judicieux, offrant une meilleure résistance aux chutes accidentelles et évitant les reflets parasites sur les bords.

Le dos du Xiaomi 15 est revêtu d'un verre mat disponible en quatre coloris : noir, blanc, vert et la très originale finition « Liquid Silver ». Cette dernière mérite une mention spéciale pour son effet 3D saisissant qui attire immanquablement le regard. Personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour la version verte, dont la teinte subtile et élégante se démarque des couleurs habituelles. Le traitement mat du verre offre l'avantage de résister efficacement aux traces de doigts, un détail appréciable au quotidien qui préserve l'esthétique du smartphone.

L'îlot photo, situé dans le coin supérieur gauche du dos, est relativement proéminent. Bien que sa taille puisse sembler excessive au premier abord, elle présente l'avantage inattendu de servir de point d'appui pour l'index lors de la prise en main. De plus, cette configuration permet au smartphone de rester stable lorsqu'il est posé sur une surface plane, évitant les désagréables balancements lors de l'utilisation sur un bureau.

En termes de connectivité, le Xiaomi 15 ne fait aucun compromis. Il intègre les dernières technologies en date avec le support du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6.0 et une compatibilité totale avec les réseaux 5G. Cette configuration assure des débits de transfert de données ultrarapides et une connexion stable dans toutes les situations. La présence du NFC facilite les paiements sans contact et l'appairage rapide avec des accessoires compatibles.

Le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran, utilisant la technologie ultrasonique pour une reconnaissance rapide et précise. Son emplacement, situé dans le tiers inférieur de l'écran, est parfaitement accessible et permet un déverrouillage naturel et intuitif. Lors de nos tests, nous avons constaté une réactivité exemplaire, avec un taux de reconnaissance élevé et un temps de déverrouillage quasi instantané.

Notez la possibilité de mesurer la fréquence cardiaque. Au lieu d’utiliser le lecteur d’empreintes digitales, il faut placer son doigt sur le capteur photo principal, au dos. Il faut toujours passer par les paramètres pour lancer la mesure et c’est moins pratique que le lecteur d’empreintes.

Sur le plan audio, le Xiaomi 15 est équipé de haut-parleurs stéréo qui délivrent un son puissant et équilibré. La qualité sonore est impressionnante pour un appareil de cette taille, avec des basses présentes sans être envahissantes et des aigus clairs. L'absence de prise jack 3,5 mm est compensée par la qualité de la transmission audio via Bluetooth, grâce au codec aptX HD qui assure une expérience d'écoute haute fidélité avec les écouteurs sans fil compatibles.

L’écran

Le Xiaomi 15 est équipé d’un écran AMOLED de 6,36 pouces, un format compact qui se distingue dans un marché où les smartphones tendent vers des dimensions toujours plus imposantes. Cet écran affiche une définition de 2670 x 1200 pixels pour des images d’une netteté remarquable. La technologie LTPO permet une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 1 Hz à 120 Hz, optimisant ainsi la fluidité tout en réduisant la consommation énergétique. Cette caractéristique est particulièrement appréciable lors de la navigation ou du visionnage de contenus multimédias.

La dalle du Xiaomi 15 brille par sa luminosité exceptionnelle, atteignant un pic de 3200 cd/m² en HDR et dans certaines circonstances. Cette performance garantit une lisibilité optimale même en plein soleil, surpassant certains concurrents comme le Samsung Galaxy S25 (3000 cd/m²). En usage normal, la luminosité reste confortable à environ 1000 cd/m², ce qui est largement suffisant pour une utilisation intérieure ou extérieure. Compatible HDR10+ et Dolby Vision, l’écran offre des couleurs riches et des contrastes profonds, renforçant l’immersion visuelle lors du visionnage de contenus HDR.

Un autre point fort réside dans la profondeur colorimétrique de l’écran. Avec sa dalle 12 bits, le Xiaomi 15 propose une palette impressionnante de 68 milliards de couleurs, surpassant les écrans 10 bits comme celui du Galaxy S25. Cette précision colorimétrique se traduit par des dégradés fluides et des transitions subtiles entre les nuances, idéales pour les amateurs de photographie ou de vidéo.

En outre, le taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz assure une réactivité exemplaire, particulièrement appréciée lors des sessions de jeu ou d’une navigation rapide. La gradation DC utilisée par Xiaomi élimine le scintillement souvent associé à la gradation PWM, réduisant ainsi la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée.

Le Xiaomi 15 propose plusieurs options de réglage pour adapter l’affichage aux préférences personnelles. Les modes colorimétriques permettent de choisir entre des profils comme sRGB ou DCI-P3, tandis que la fonctionnalité Always-On Display ajoute une touche pratique en affichant des informations essentielles même lorsque l’écran est éteint. Les paramètres permettent également d’ajuster la température des couleurs et d’activer ou désactiver le taux de rafraîchissement adaptatif.

Le système et les applications

Le Xiaomi 15 est livré avec HyperOS 2.0.7.0, basé sur Android 15, la dernière version du système d'exploitation de Google. Cette nouvelle interface, évolution de MIUI, apporte des améliorations significatives en termes de fluidité et de réactivité.

Xiaomi s'engage à fournir quatre mises à jour majeures du système d'exploitation et six ans de mises à jour de sécurité pour le Xiaomi 15. Cette politique de support est solide, bien qu'elle ne soit pas au niveau des sept ans proposés par Google ou Samsung. Néanmoins, elle place Xiaomi parmi les constructeurs les plus généreux en termes de support logiciel à long terme. L'interface HyperOS 2 offre une expérience utilisateur fluide et réactive. Les améliorations sont particulièrement notables au niveau de l'écran d'accueil, qui répond presque instantanément aux interactions. La navigation générale et le chargement des applications ont également été optimisés, avec un système de préchargement agressif qui améliore les temps de réponse.

En termes de personnalisation, HyperOS 2 propose de nombreuses options. Les utilisateurs peuvent notamment personnaliser l'écran de verrouillage avec de nouveaux designs. L'interface permet également de choisir entre différents modes d'affichage, d'activer un tiroir d'applications, et d'ajuster la taille des icônes pour une meilleure accessibilité.

Concernant les applications préinstallées, le Xiaomi 15 contient quelques bloatwares, comme sur le realme 14 Pro+, par exemple mais nettement moins que sur les modèles Redmi de la marque. On trouve notamment Netflix, WPS Office, et l'application Xiaomi Community, la plupart étant désinstallables. Le système et les applications préinstallées occupent environ un peu plus de 30 Go sur le stockage interne.

HyperOS 2 intègre de nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle regroupées sous le nom de HyperAI. Parmi les plus significatives, nous avons relevé la présence d’AI Interpréter assurant la traduction en temps réel pour les conversations multilingues mais aussi Circle to Search pour rechercher instantanément en encerclant du texte ou une image à l'écran. Il y a également AI Summary permettant de résumer automatiquement des longs enregistrements ou textes, AI Image Expansion et AI Delete Pro pour réaliser des agrandissements d'images sans perte de qualité et suppression d'objets indésirables sur les photos. De plus, Xiaomi a annoncé un partenariat avec Google pour intégrer Gemini dans les applications Notes, Calendar et Clock du Xiaomi 15.

Les performances

Le Xiaomi 15 est propulsé par le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, une puce octa-core gravée en 3 nm. Il y a également 12 Go de RAM LPDDR5X (8 533 Mbit/s) et un stockage interne UFS 4.0 disponible en versions 256 Go ou 512 Go. Grâce à cette configuration, le Xiaomi 15 affiche des performances brutes assez impressionnantes. Cependant, il ne propose pas d’extension via carte micro SD, ce qui peut être un inconvénient pour ceux ayant des besoins de stockage élevés.

Lors des tests de performance, le Xiaomi 15 se positionne parmi les meilleurs smartphones Android de sa génération. Sur certaines applications de mesure, il surpasse légèrement le Galaxy S25 équipé du même processeur Snapdragon 8 Elite, pourtant optimisé.

En usage quotidien, le Xiaomi 15 offre une expérience utilisateur fluide et rapide. Les applications s’ouvrent instantanément, et la navigation dans l’interface HyperOS 2 est un véritable plaisir grâce à l’optimisation logicielle. Même sous des charges importantes, comme le multitâche intensif ou l’édition vidéo, le smartphone maintient des performances constantes.

Côté gaming, le Xiaomi 15 est une machine redoutable. Des titres exigeants tournent sans problème en résolution 2K avec un taux stable de 60 images par seconde. L’écran AMOLED vibrant améliore l’immersion visuelle grâce à ses couleurs riches et son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Cependant, la gestion thermique du Xiaomi 15 montre quelques limites lors des sessions prolongées. Ainsi, le smartphone a tendance à chauffer. Cela entraîne un léger throttling (baisse des performances), bien que la chauffe reste contenue pour un usage classique ou des sessions de jeu modérées.

Pour un usage quotidien, le Xiaomi 15 répond parfaitement aux attentes d’un smartphone haut de gamme. La navigation dans l’interface est fluide, les animations sont soignées et les temps de chargement quasi inexistants.

Le multimédia

Le Xiaomi 15 embarque une configuration photo haut de gamme, bien qu’il ne prétende pas rivaliser avec son grand frère, le Xiaomi 15 Ultra. Il intègre trois capteurs à l’arrière, tous développés en collaboration avec Leica, pour offrir une expérience photographique polyvalente et qualitative. On a ainsi droit à un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,62 et une stabilisation optique (OIS). Il y a également un module ultra grand-angle de 50 mégapixels ainsi qu’un téléobjectif de 50 mégapixels aussi, offrant un zoom optique x3,2, stabilisé optiquement. Ce module permet des portraits détaillés et des prises de vue à distance sans perte de qualité. Notez aussi la présence d’un capteur frontal de 32 mégapixels, à ouverture f/2,0, conçu pour des selfies nets et naturels.

L’application Appareil photo du Xiaomi 15 est intuitive et riche en fonctionnalités. Elle propose deux modes colorimétriques signés Leica : Leica Authentique et Leica Vibrant. Le mode Authentique privilégie un rendu naturel avec des contrastes marqués et une gestion précise des ombres. En revanche, le mode Vibrant offre des couleurs plus saturées et éclatantes, idéales pour les paysages ou les scènes lumineuses. L’interface regroupe également plusieurs modes pratiques comme le mode Portrait (avec effet bokeh ajustable), le mode Nuit (optimisé pour les basses lumières), et un mode Pro qui permet de régler manuellement l’exposition, la balance des blancs ou la vitesse d’obturation.

Le capteur principal du Xiaomi 15 produit des clichés d’une grande netteté avec une excellente gestion de la lumière. Les détails sont bien préservés et la plage dynamique est large. En extérieur comme en intérieur, les résultats sont convaincants avec une colorimétrie fidèle en mode Authentique.

L’ultra grand-angle offre également de bonnes performances avec peu de distorsion sur les bords de l’image. Cependant, il montre ses limites en basse lumière où le bruit numérique devient visible.

Le téléobjectif est l’un des points forts du Xiaomi 15. Grâce à sa stabilisation optique et son zoom optique x3,2, il permet d’obtenir des portraits précis et détaillés. Même en zoom numérique jusqu’à x5, les résultats restent exploitables.

En revanche, la caméra frontale de 32 mégapixels produit des selfies naturels avec une bonne gestion des tons de peau. Les détails sont bien présents sans effet artificiel excessif.

Face à ses concurrents directs comme le Google Pixel 9 Pro XL ou le Samsung Galaxy S25 Ultra, le Xiaomi 15 rend une copie honorable. Le Pixel 9 Pro XL excelle dans la netteté et la gestion logicielle des photos grâce à son traitement HDR avancé. Cependant, le Xiaomi 15 se démarque grâce à sa polyvalence matérielle et ses modes Leica qui ajoutent une touche artistique unique aux clichés.

En termes de zoom optique pur, le Galaxy S25 Ultra, le Honor Magic7 Pro et le Pixel 9 Pro XL restent supérieur grâce à leur téléobjectif périscopique respectif.

L'autonomie

Le Xiaomi 15 est équipé d'une batterie de 5240 mAh, une belle progression par rapport à son prédécesseur. En termes d'autonomie, le Xiaomi 15 se montre très performant. Dans des conditions d'utilisation normale, il peut tenir facilement une journée et demie, voire deux jours avec un usage modéré.

Cette capacité généreuse s'accompagne d'une charge rapide filaire de 90W, permettant de récupérer 100% de batterie en moins d'une heure. La charge sans fil est également impressionnante, atteignant 50W, tandis que la charge inversée offre 10W pour alimenter d'autres appareils.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Xiaomi 15 est livré avec un outil d’extraction pour le tiroir à carte SIM, un câble USB-C vers USB-C et une coque de protection en silicone.

Notre avis

Le Xiaomi 15 est l’un des meilleurs smartphones compacts du marché. Son design élégant et sa prise en main confortable sont des atouts majeurs pour ceux qui recherchent un appareil puissant sans compromis sur l'ergonomie. Les performances du Snapdragon 8 Elite sont impressionnantes, offrant une fluidité constante que ce soit pour la navigation quotidienne ou les jeux les plus exigeants. Son écran est un régal pour les yeux, avec des couleurs vibrantes et une luminosité exceptionnelle. La partie photo, développée en partenariat avec Leica, ne déçoit pas, même si ce n’est pas la meilleure du plateau. La polyvalence des trois capteurs permet de capturer des clichés de qualité dans la plupart des situations, et même si le zoom optique reste en retrait par rapport à certains concurrents.

L'autonomie est un point fort indéniable, avec une batterie qui tient facilement la journée et une charge rapide impressionnante. HyperOS apporte des améliorations bienvenues en termes d'optimisation et de personnalisation. Cependant, la gestion thermique pourrait être améliorée lors des sessions de jeu intensives. Malgré cela, le Xiaomi 15 offre un excellent rapport qualité-prix pour un flagship.