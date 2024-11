Les meilleurs smartphones à moins de 300 €

Le Honor Magic6 Lite 5G adopte un design élégant et moderne avec ses capteurs photo intégrés dans un large cercle au dos, rappelant une montre avec une finition « clous de Paris » autour de ce module. Ses profils sont arrondis, offrant une prise en main confortable, et il est disponible en trois coloris : noir, vert et orange, avec une finition similicuir en exclusivité sur le site de la marque. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue par des profils plats, et ses capteurs photo sont montés sur une plaque au dos, dans un bloc harmonieux qui reprend la couleur de l’arrière du téléphone. Il est décliné en noir, violet et bleu, avec un style sobre et élégant.

Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G présente un design minimaliste avec des capteurs photo simplement alignés verticalement sur la coque arrière, dans un style épuré sans module proéminent. Ses bords plats et ses coins arrondis lui confèrent un style moderne. Il est proposé en trois coloris : gris, turquoise et bleu nuit avec une finition brillante.

En termes de dimensions, le Galaxy A16 5G est le plus imposant, avec une hauteur de 164,4 mm et un poids de 200 g, ce qui en fait aussi le modèle le plus lourd. À l’inverse, le Redmi Note 13 Pro 5G est le plus compact avec 161,2 mm de hauteur et un poids légèrement plus léger de 187 g. Côté étanchéité, le Honor Magic6 Lite 5G et le Redmi Note 13 Pro 5G bénéficient d’une certification IP53 et IP54 respectivement, offrant une résistance limitée aux éclaboussures, tandis que le Galaxy A16 5G est également certifié IP54.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances varient notablement entre les trois modèles. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé du processeur Snapdragon 7s Gen 2, qui, couplé à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, lui confère une excellente puissance pour un usage intensif. En l’absence d’extension par carte micro SD, cet espace de stockage peut cependant s’avérer suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Le Honor Magic6 Lite 5G, avec son Snapdragon 6 Gen 1, propose également une performance appréciable grâce à ses 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, bien que celui-ci ne soit pas extensible. Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G est doté d’un processeur Exynos 1330, moins performant que les autres modèles, et de 4 Go de RAM, mais il offre une extension de stockage par carte micro SD en plus de ses 128 Go internes.

En termes de hiérarchie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est sans doute le modèle le plus puissant, suivi de près par le Honor Magic6 Lite 5G, tandis que le Samsung Galaxy A16 5G, plus modeste, sera mieux adapté à un usage basique.

Pour l’écran, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s’impose avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces, une luminosité impressionnante de 1800 cd/m² et une définition 1220x2712 pixels compatible HDR10+ et Dolby Vision, assurant une expérience visuelle immersive. Le Honor Magic6 Lite 5G, avec son écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces et une luminosité de 1200 cd/m², offre également une très bonne qualité d’affichage en HDR10. Le Galaxy A16 5G, doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces et d’une luminosité de 800 cd/m², reste cependant en retrait avec une fréquence de rafraîchissement limitée à 90 Hz et l’absence de HDR. En termes de qualité d’écran, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue en premier, suivi par le Honor Magic6 Lite 5G et enfin le Galaxy A16 5G.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se démarque encore avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Ce modèle est idéal pour des photos de haute qualité et détaillées. Le Honor Magic6 Lite 5G, avec son capteur principal de 108 mégapixels, est également performant et est secondé par un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le Samsung Galaxy A16 5G, quant à lui, se contente d’un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un macro de 2 mégapixels, offrant des photos de qualité correcte mais inférieure aux autres.

En termes de connectivité, les trois smartphones offrent la 5G, le Wi-Fi 6 pour le Honor Magic6 Lite 5G et le Redmi Note 13 Pro 5G, et Wi-Fi 5 pour le Galaxy A16 5G. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est également le seul à intégrer un émetteur infrarouge. Les trois modèles possèdent une prise jack, sont compatibles NFC et Bluetooth 5.3. Côté lecteur d’empreintes digitales, il est placé sous l’écran pour le Redmi Note 13 Pro et le Honor Magic6 Lite, alors que le Galaxy A16 le positionne sur le profil du téléphone.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Honor Magic6 Lite 5G domine en autonomie grâce à sa batterie de 5300 mAh, bien que son efficacité dépende des usages. Il se recharge à 35 watts, sans option de recharge sans fil. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, équipé d’une batterie de 5100 mAh, bénéficie d’une recharge rapide de 67 watts, lui assurant un temps de charge réduit. Le Galaxy A16 5G, avec sa batterie de 5000 mAh et une puissance de charge de 25 watts, est le moins performant pour le temps de charge. Aucun des trois modèles n’offre la recharge sans fil.