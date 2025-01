Les meilleurs smartphones en janvier 2025

Quels sont les 3 meilleurs smartphones en ce moment ?

Sur le podium nous retrouvons 3 smartphones extrêmement bien conçus qui ont tous reçu la note de 5/5 à nos tests. Et nous ne sommes pas les seuls à penser que ces smartphones sont excellents !

1) Le Honor Magic 6 Pro : Surprise ? Pas tellement...

Points positifs De très bonnes performances

Un appareil photo sans compromis

Une grosse autonomie Points négatifs Plutôt encombrant

Lors de sa sortie, le Honor Magic 6 Pro a été sacré meilleur smartphone au monde par Dxomark, une position qu’il a su conserver malgré l’arrivée de modèles concurrents bien plus coûteux.

Ce smartphone est non seulement un haut de gamme d’exception, mais aussi une référence en termes de rapport qualité-prix, grâce à des performances supérieures associées à un tarif nettement plus accessible que chez Samsung ou Apple pour citer les deux plus gros vendeurs de smartphones.

2) Samsung Galaxy S24 Ultra : Juste impressionnant

Points positifs Son écran Dynamic AMOLED 2X

Ses performances de calcul

Son module photo puissant Points négatifs Son prix élevé

Peu d'innovations par rapport à l'ancien modèle

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est idéal pour les passionnés de photographie et ceux qui recherchent un écran de qualité exceptionnelle. Que vous soyez gamer ou adepte de séries, il saura vous satisfaire. De plus, Samsung se distingue par ses nombreux services et son suivi logiciel exemplaire, avec des mises à jour garanties sur le long terme, ce qui en fait un choix sûr et durable.

3) iPhone 16 Pro Max : Tout en puissance

Points positifs Son ergonomie

Très puissant

Un appareil photo hors norme Points négatifs Son prix très élevé

L’iPhone 16 Pro Max s’adresse à ceux qui veulent le meilleur de ce qu’Apple a à offrir. Que ce soit pour prendre des photos d’une qualité professionnelle, profiter d’un écran lumineux et ultra-fluide pour le gaming ou le streaming, avec en plus une interface épurée et ou simplement bénéficier d’un écosystème ultra-optimisé.

Ajoutez à cela une autonomie impressionnante et des années de mises à jour logicielles garanties, et vous obtenez un investissement sûr pour le long terme !