Test du Samsung Galaxy S25 Ultra : l'excellence poussée à son paroxysme

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,9", 1440x3120 pixels, 120 Hz, 2600 cd/m²

Processeur : Snapdragon 8 Elite For Galaxy

12 Go de mémoire vive extensibles

256, 512 Go ou 1 To d’espace de stockage

Quadruple capteur photo 200+50+50+10 mégapixels

Capteur à selfie de 12 mégapixels

Batterie : 5000 mAh avec charge filaire 45W et charge sans fil

Protection : IP68

Système : Android 15 avec une surcouche logicielle One UI 7

Design

Le Galaxy S25 Ultra ne marque pas rupture significative par rapport à son prédécesseur. Disons qu’il propose des lignes un peu plus modernes et plus fines notamment au niveau des coins, plus carrés. Avec ses dimensions de 162,8 x 77,6 x 8,2 mm et son poids de 218 grammes, ce smartphone impose sa présence tout en restant parfaitement équilibré en main. L'utilisation du titane pour le cadre, comme pour le Galaxy S24 Ultra, Samsung, apporte une robustesse exceptionnelle tout en maintenant une élégance rare. Cette approche rappelle celle d'Apple avec son iPhone 16 Pro Max, mais Samsung va plus loin dans l'exécution.

La face arrière du S25 Ultra révèle un travail remarquable sur l'intégration des capteurs photo. Fini le temps des modules imposants qui déséquilibraient l'appareil. Ici, les objectifs semblent délicatement posés sur la surface, avec une bordure subtile qui souligne leur présence. Cette approche minimaliste créée une parfaite symétrie qui contraste agréablement avec les designs plus agressifs des concurrents comme le Pixel 9 Pro XL. Certains peuvent toutefois y voir un manque de prise de risque concernant l’organisation et le design des capteurs.

Comme évoqué un peu plus haut, les profils plats et les coins légèrement arrondis confèrent au S25 Ultra une modernité certaine tout en préservant le confort de prise en main. Le traitement antireflet exceptionnel appliqué sur l'écran réduit considérablement les reflets, surpassant nettement les solutions proposées par la concurrence. La protection Gorilla Glass Victus Armor 2 assure une résistance accrue aux rayures et aux chutes.

En termes de connectivité, le S25 Ultra excelle avec le support du Wi-Fi 7 offrant des débits théoriques nettement supérieurs à ceux du Wi-Fi 6E. La compatibilité 5G, le Bluetooth 5.4 et le NFC répondent aux standards actuels. L'absence de prise jack et d'émetteur infrarouge pourrait décevoir certains, mais la présence du double port SIM et de l'eSIM compense largement.

Notez que le mobile est livré avec un stylet. Il n’est plus Bluetooth, ce qui a été l’objet de nombreuses critiques et de l’incompréhension de la part de certains utilisateurs. Au final, Samsung défend sa position en disant que les fonctions Bluetooth étaient trop peu utilisées.

Le lecteur d'empreintes digitales ultrasonique, placé sous l'écran, démontre une réactivité exemplaire. Son positionnement, légèrement plus haut que sur le S24 Ultra, améliore l'ergonomie générale. Il est idéalement placé. La reconnaissance est quasi instantanée et fonctionne même avec les doigts humides, un avantage certain par rapport aux solutions optiques utilisées par certains concurrents.

La partie audio est excellente avec des haut-parleurs stéréo signés AKG. La spatialisation sonore est remarquable, offrant une scène sonore large et détaillée. Les basses sont présentes sans être envahissantes, et les médiums restent clairs même à volume élevé. Le support du Bluetooth 5.4 permet une connexion stable avec les périphériques audio sans fil, tandis que la technologie UHQ 32-bits améliore la qualité du streaming audio.

L'écran

L'écran du Galaxy S25 Ultra établit de nouveaux standards dans l'industrie mobile. Sa dalle AMOLED de 6,9 pouces offre une définition WQHD+ de 1440 x 3120 pixels, soit une densité impressionnante de 498 ppi. La luminosité maximale atteint 2600 cd/m², un niveau qui surpasse nettement l'iPhone 16 Pro Max et ses 2000 cd/m². Cette puissance lumineuse, couplée au traitement antireflet exceptionnel, garantit une lisibilité parfaite en plein soleil.

La fréquence de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz assure une fluidité remarquable dans toutes les situations. Les animations système sont instantanées, rappelant l'expérience fluide d'un OnePlus, avec une réactivité tactile de 240 Hz qui optimise la précision des interactions. Les jeux mobiles bénéficient particulièrement de ces performances, sans aucun ralentissement perceptible.

La calibration des couleurs mérite une attention particulière. Samsung a considérablement amélioré le rendu chromatique par rapport au S24 Ultra. En mode fidèle, les couleurs sont désormais plus naturelles, avec une dérive angulaire nettement réduite. Le mode vivid reste disponible pour ceux qui préfèrent des teintes plus éclatantes, mais le réglage par défaut satisfera la majorité des utilisations.

Quelques points négatifs persistent néanmoins. La gestion automatique de la luminosité montre ses limites dans les environnements sombres, où l'écran reste parfois trop lumineux. L'émission de lumière bleue en mode nuit, bien qu'optimisée, demeure élevée.

La lecture de contenu vidéo révèle tout le potentiel de cette dalle. Le HDR10+ sublime les contrastes, tandis que la nouvelle fonction ProScaler améliore de 43% le niveau de détail des contenus basse résolution. Les noirs sont d'un profond absolu, caractéristique des écrans AMOLED, et les couleurs conservent leur fidélité même dans les scènes les plus dynamiques.

Les paramètres d'affichage offrent une personnalisation poussée, avec la possibilité d'ajuster finement la balance des blancs et la saturation. Le mode sombre, particulièrement bien implémenté, préserve la lisibilité tout en réduisant la fatigue oculaire. La protection Gorilla Glass Victus Armor 2 assure une résistance accrue aux rayures, surpassant de 29% la génération précédente.

Dans l'ensemble, l'écran du S25 Ultra domine le classement DXOMARK avec 160 points, devançant le Pixel 9 Pro XL (158 points) et l'iPhone 16 Pro Max (150 points). Cette supériorité technique se traduit par une expérience visuelle exceptionnelle au quotidien, malgré quelques imperfections mineures qui ne compromettent pas l'excellence générale du produit.

Le système et les applications

Le Galaxy S25 Ultra est animé par Android 15 et la surcouche One UI 7.0. Samsung s'engage désormais sur une politique de mises à jour exceptionnelle de 7 ans, couvrant à la fois les mises à jour Android, One UI et les correctifs de sécurité. Cette promesse permet au S25 Ultra d'être théoriquement mis à jour jusqu'à Android 22 en 2032. Cette politique égale celle de Google sur ses Pixel, et dépasse largement les autres constructeurs comme OnePlus (4 ans), Sony ou Nothing (3 ans).

L'interface One UI 7 apporte une expérience utilisateur particulièrement fluide avec des animations optimisées et une meilleure réactivité tactile. On apprécie. Le système propose de nombreuses options de personnalisation natives, sans nécessiter d'applications tierces. Les utilisateurs peuvent notamment personnaliser le mode d'affichage (clair/sombre), les widgets de l'écran de verrouillage, l'affichage Always-On, la palette de couleurs du système et l'organisation du panneau des raccourcis

Une nouvelle fonctionnalité « Seamless Updates » fait son apparition, permettant d'installer les mises à jour en arrière-plan sans temps d'arrêt prolongé du téléphone.

Pour l'espace de stockage, le système et les applications préinstallées occupent un peu plus de 40 Go sur la capacité totale.

Les fonctionnalités Galaxy AI du S25 Ultra

Concernant l'intelligence artificielle, le S25 Ultra intègre plusieurs fonctionnalités Galaxy AI. Certaines étaient déjà disponibles au sein du Galaxy S24 Ultra qui profitera prochainement de mises à jour afin de bénéficier des nouvelles. Parmi elles, on trouve l'AI Select, qui analyse intelligemment le contenu affiché à l'écran pour proposer des outils contextuels pertinents. Par exemple, lors du visionnage d'une vidéo YouTube, l'AI peut suggérer la création d'un GIF ou d'autres outils liés à la vidéo.

La fonction Now Brief et Now Bar est une sorte de briefing personnalisé qui s'avère particulièrement utile au quotidien. Now Brief affiche sur l'écran verrouillé des informations contextuelles comme la météo, les rendez-vous du jour ou l'expiration de coupons. La Now Bar complète cette expérience en montrant en temps réel les scores sportifs ou la musique en cours de lecture.

L'une des innovations les plus impressionnantes est baptisée Cross App Action. Elle permet d'effectuer des actions complexes entre applications d'une simple commande vocale. Par exemple, demander d'ajouter le prochain match de votre équipe sportive préférée à votre calendrier se fait instantanément. On peut également demander de trouver un restaurant remplissant plus critère et d’envoyer directement les résultats à des amis (parmi la liste des contacts). La fluidité de cette fonction change véritablement l'expérience utilisateur.

La fonction Audio Eraser permet l'édition intelligente de vidéos. En effet, elle isole différentes sources sonores (voix, foule, musique, vent, bruit ou nature) pour supprimer facilement les bruits indésirables. Après plusieurs tests, le résultat est bluffant pour obtenir des vidéos avec un son cristallin.

Une fonction de montage automatique via IA est aussi proposée. Le smartphone s’occupe de monter automatiquement une vidéo complète avec des séquences choisies qui peut être ensuite ajustée. Notez aussi la possibilité de choisir les meilleurs visages de plusieurs personnes d’un groupe pour qu’ils apparaissent sous leur meilleur jour.

Les outils de génération d'images AI sont désormais plus polyvalents, acceptant les commandes vocales, textuelles et les croquis. La possibilité de superposer ces créations sur des photos réelles ouvre de nouvelles possibilités créatives.

Concernant les aides à l’écriture, en sélectionnant un texte, on peut demander une correction orthographique, un changement de style d’écriture, une synthèse des idées et la transformation de la mise en forme (sous la forme d’un tableau, par exemple).

La fonction AI Select anticipe intelligemment vos besoins créatifs, comme la suggestion de transformer une vidéo en GIF. Bien qu'anecdotique, elle s'avère pratique au quotidien.

L'assistant Google Gemini est désormais accessible via un appui long sur le bouton latéral, offrant une expérience plus naturelle et rapide que l'ancien Bixby. Les tests comparatifs montrent que le S25 Ultra surpasse l'iPhone 16 Pro et le Pixel 9 Pro en termes de rapidité de réponse.

Notez également que l'interface comprend désormais naturellement les commandes vocales pour ajuster les paramètres ou rechercher des photos dans la galerie. Cette fonction rend l'interaction avec le téléphone plus intuitive et efficace.

La personnalisation poussée et le traitement local des données (pour certaines fonctions AI) garantissent également la confidentialité des utilisateurs.

Les performances

Le Galaxy S25 Ultra est propulsé par le Snapdragon 8 Elite « for Galaxy », une version spécialement optimisée pour Samsung avec deux cœurs Prime cadencés à 4,47 GHz (contre 4,32 GHz sur la version standard) et six cœurs Performance à 3,53 GHz. Cette puce gravée en 3 nm est couplée à 12 Go de RAM LPDDR5X en standard, avec des versions 16 Go disponibles sur certains marchés. Notez la possibilité d’ajouter jusqu’à 8 Go de mémoire vive virtuelle, le cas échéant. Le stockage UFS 4.0 est proposé en 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d'extension micro SD.

En termes de performances brutes, le S25 Ultra établit de nouveaux records. Sur Geekbench 6, il surpasse l'iPhone 16 Pro Max en performances multi-cœurs. Les benchmarks GPU sont tout aussi impressionnants, marquant une nette progression par rapport à son prédécesseur.

L'expérience utilisateur quotidienne est remarquablement fluide. One UI 7 a été optimisé pour tirer parti de cette puissance, avec des animations accélérées et une réactivité exemplaire. Le smartphone gère sans broncher une vingtaine d'applications en arrière-plan grâce à ses 12 Go de RAM.

Le gaming représente probablement le point fort de ce processeur. Les jeux les plus exigeants comme Genshin Impact tournent en qualité maximale sans le moindre ralentissement. La gestion thermique a été considérablement améliorée grâce à une nouvelle chambre à vapeur 40% plus grande, permettant au smartphone de maintenir ses performances même en usage intensif. Le cadre en titane contribue également à une meilleure dissipation thermique.

Face à la concurrence, le S25 Ultra se positionne légèrement en dessous du ROG Phone 9 Pro et du Honor Magic7 Pro (pour l'application 3DMark) en termes de performances brutes, mais compense par une optimisation logicielle supérieure et une meilleure gestion thermique. Son score AnTuTu le place parmi les smartphones les plus puissants du marché.

Le multimédia

Le Galaxy S25 Ultra conserve sa configuration photo phare avec quelques améliorations notables. Le module principal de 200 mégapixels (f/1.7) reste le fer de lance, capable de capturer des clichés d'une netteté exceptionnelle. L'ultra grand-angle passe à 50 mégapixels, une amélioration significative par rapport aux 12 mégapixels du S24 Ultra. Le système est complété par deux téléobjectifs : un 50 mégapixels avec zoom optique 5x et un 10 mégapixels avec zoom optique 3x.

L'interface de l'appareil photo a été épurée et simplifiée, abandonnant les fonctionnalités gadgets comme les emojis AR. Les nouveautés logicielles incluent le mode Galaxy Log pour la vidéo professionnelle, six nouveaux filtres de style cinématographique personnalisables, et un mode Expert RAW amélioré. Le mode HDR 10 bits est désormais activé par défaut, offrant une meilleure plage dynamique.

En termes de qualité photo, le S25 Ultra excelle particulièrement en plein jour, produisant des images riches en détails avec une excellente plage dynamique. Les tons de peau sont désormais plus naturels, corrigeant un défaut historique des smartphones Samsung. Le zoom reste impressionnant jusqu'à 10x, même si les focales au-delà deviennent plus gadgets qu'utiles. En basse lumière, le nouveau système de pixel binning dynamique améliore significativement les performances, réduisant efficacement le bruit.

Face à la concurrence, le S25 Ultra surpasse l'iPhone 16 Pro Max en termes de zoom et de polyvalence photographique. Le traitement d'image, bien qu'encore légèrement plus prononcé que celui d'Apple, produit des résultats plus naturels que les années précédentes. Le mode portrait reste excellent, avec une détection des contours plus précise que celle d'Apple. Seul le mode macro reste en retrait par rapport à certains concurrents comme le Xiaomi 14 Ultra.

L'autonomie

Le Galaxy S25 Ultra est équipé d'une batterie de 5000 mAh, qui propose une excellente endurance grâce à l'optimisation du Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm. Les tests révèlent une autonomie impressionnante, le plaçant dans le trio de tête des smartphones haut de gamme, juste derrière l'iPhone 16 Pro Max.

En usage mixte, le smartphone tient environ un jour et demi, une amélioration notable par rapport à son prédécesseur. Le mode « Économie d'énergie adaptative » optimise intelligemment la consommation selon l'utilisation.

La charge filaire plafonne à 45W, comme son prédécesseur, permettant d'atteindre 50% en 30 minutes et 100% en 78 minutes. La recharge sans fil est limitée à 15W via la norme Qi2, et la charge inversée est disponible pour alimenter les accessoires. Ces vitesses restent modestes face aux concurrents chinois proposant jusqu'à 100W.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après un bon moment passé avec lui, nous pouvons dire que le Galaxy S25 Ultra s'impose comme le smartphone Android le plus abouti du moment. Sa puissance brute, couplée à une autonomie remarquable et un système photo polyvalent, en fait une référence incontournable. L'écran AMOLED 6,9 pouces avec sa luminosité record offre une expérience visuelle exceptionnelle, tandis que le nouveau traitement antireflet améliore considérablement le confort d'utilisation quotidien. Les seuls bémols concernent la vitesse de charge relativement modeste à 45W et une gestion perfectible de la luminosité en basse lumière. Néanmoins, l'intégration poussée de l'IA ainsi que ses nouvelles fonctionnalités s’avérant pertinentes et pratiques au quotient, la qualité de fabrication en titane et la promesse de 7 ans de mises à jour justifient amplement son positionnement premium. Pour les utilisateurs exigeants à la recherche du meilleur de la technologie mobile, le S25 Ultra mérite largement son investissement, malgré son prix élevé.