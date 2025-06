Test du Samsung Galaxy S25 Edge : l’élégance et la puissance au service du quotidien mais pas sans compromis

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,7 pouces, 3120 x 1440 pixels, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite

12 Go de mémoire vive extensibles

256 ou 512 Go d’espace de stockage non extensible

Double capteur photo 200+12 mégapixels / 40 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 3900 mAh, charge 65W

Étanchéité : IP68

Système : Android 15 avec la surcouche logicielle One UI 7

Design

Le Samsung Galaxy S25 Edge séduit d’emblée par sa finesse remarquable : seulement 5,8 mm d’épaisseur pour un poids de 163 g. Cette conception en fait l’un des smartphones les plus fins du marché, surpassant de nombreux concurrents qui peinent à descendre sous la barre des 7 mm. La prise en main se révèle particulièrement agréable et vraiment impressionnante. L’appareil se glisse aisément dans une poche ou un sac sans alourdir l’ensemble.

Le châssis est en aluminium et il inspire totalement confiance. Les finitions sont impeccables, avec des bords arrondis qui contribuent à l’ergonomie et à l’esthétique générale. L’écran occupe la quasi-totalité de la façade, avec des bordures très fines mais sans aucune incurvation sur les côtés, signature de la gamme Edge. Evidemment, il rappelle les lignes des autres Galaxy S25 dont le modèle standard, Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra.

Les dimensions (158,2 x 75,6 x 5,8 mm) placent le S25 Edge dans la catégorie des grands smartphones, mais sa légèreté et sa finesse compensent largement l’encombrement. À titre de comparaison, un Google Pixel 9 Pro XL ou un iPhone 16 Pro Max paraissent plus massifs en main. Samsung a clairement travaillé l’équilibre entre élégance et confort, avec un appareil qui ne fatigue pas lors d’une utilisation prolongée.

À l’arrière, le module photo s’intègre dans la coque mais dépasse nécessairement créant une légère instabilité lorsqu’on pose le téléphone sur une surface plane. Au dos toujours, les traces de doigts sont très limitées, ce qui est une bonne chose.

Côté connectivité, le Galaxy S25 Edge est à la pointe : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB, USB-C 3.2 Gen 1. Il surclasse la plupart des modèles concurrents sur la polyvalence réseau, notamment grâce à la gestion avancée de la double SIM (nano + eSIM, ou double eSIM). Les voyageurs apprécieront la flexibilité offerte pour jongler entre plusieurs forfaits ou opérateurs.

Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran. Placé à une hauteur idéale, à environ 4 cm du bord de l’écran, il se montre rapide et précis, permettant de déverrouiller l’appareil sans effort. Il reste un gage de sécurité et de confort au quotidien.

En matière d’audio, le S25 Edge fait le choix du minimalisme : pas de prise jack, mais un port USB-C pour la sortie filaire. Les haut-parleurs délivrent un son clair, avec une bonne restitution des médiums et des aigus. Les basses, comme souvent sur les smartphones fins, manquent un peu de profondeur, mais l’ensemble reste satisfaisant pour regarder des vidéos ou écouter de la musique occasionnellement.

En somme, le design du Galaxy S25 Edge combine élégance, finesse et modernité, tout en intégrant une connectivité complète et des choix ergonomiques pertinents. Il s’adresse clairement à ceux qui recherchent un appareil aussi agréable à regarder qu’à utiliser, sans sacrifier la praticité.

L’écran

Le Samsung Galaxy S25 Edge est équipé d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, affichant une définition Quad HD+ de 3120 x 1440 pixels. Cette technologie garantit des noirs profonds, des couleurs riches et une excellente gestion du contraste. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la fluidité est au rendez-vous, que ce soit pour le défilement des menus, la navigation web ou les jeux vidéo.

La taille de l’écran (169,1 mm en diagonale, 6,5 pouces utiles avec bords arrondis) offre un espace de travail confortable, idéal pour le multimédia, la bureautique ou la lecture. Les 16 millions de couleurs affichées assurent une restitution fidèle des contenus, tandis que la luminosité, bien que non précisée, semble suffisante pour une utilisation en extérieur.

La réactivité tactile est excellente, chaque geste étant pris en compte instantanément. Les animations bénéficient pleinement du 120 Hz, rendant l’expérience utilisateur particulièrement agréable. Les réglages d’affichage sont nombreux : il est possible d’ajuster la température des couleurs, d’activer un mode nuit, ou encore de gérer la résolution pour optimiser l’autonomie.

Face à la concurrence, le S25 Edge rivalise sans difficulté avec les meilleurs écrans du marché. Le Google Pixel 9 Pro XL propose une dalle OLED LTPO de 6,8 pouces, mais le Samsung conserve un avantage sur la densité de pixels et la fidélité colorimétrique. L’iPhone 16 Pro Max, de son côté, mise sur une technologie similaire, mais avec une gestion du taux de rafraîchissement parfois moins souple.

Selon notre test, regarder une vidéo ou jouer sur cet écran est un vrai plaisir. Les contrastes sont marqués, les détails précis, et la fluidité générale renforce l’impression de qualité. Les réglages permettent de personnaliser l’expérience, que l’on préfère des couleurs naturelles ou plus saturées.

L’écran du Galaxy S25 Edge est donc l’un de ses principaux atouts, conjuguant confort, précision et adaptabilité à tous les usages.

Le système et les applications

Le Samsung Galaxy S25 Edge fonctionne sous Android 15. En outre, Samsung propose généralement une politique de mises à jour solide sur ses modèles haut de gamme, ce qui est le cas avec ce Galaxy S25 Edge. En effet, il profite de 7 ans de mises à jour aussi bien pour le système que la sécurité. Celles du modèle testé étaient parfaitement à jour et donc récentes.

L’interface One UI, propre à Samsung, est reconnue pour sa fluidité et ses possibilités de personnalisation. Les menus sont logiques, l’organisation des paramètres intuitive, et les options de personnalisation nombreuses : thèmes, icônes, affichage Always-On, etc. La navigation est rapide, sans ralentissement, et l’expérience globale est agréable.

L’appareil est livré avec les applications Samsung habituelles (Samsung Health, Smart Switch, Galaxy Store), les services Google (Gmail, Maps, Photos…) et quelques outils essentiels. L’espace occupé par le système et les applications préinstallées est d’un peu plus de 32 Go sur les 512 Go initiaux de notre modèle de test, ce qui laisse une marge confortable pour l’installation de jeux, d’applications et le stockage de médias.

Du côté de l’intelligence artificielle, Samsung intègre régulièrement des fonctionnalités avancées : suggestions intelligentes, traduction instantanée, optimisation des photos, etc. Ces outils, bien intégrés à l’interface, facilitent la vie quotidienne et améliorent la productivité. Le S25 Edge dispose des mêmes fonctionnalités que les autres Galaxy S25 et modèles pliants les plus récents de la marque.

Les performances

Le Galaxy S25 Edge embarque un processeur octa-core cadencé jusqu’à 4,47 GHz, épaulé par 12 Go de RAM. Cette configuration assure une fluidité sans faille, même lors de l’exécution de tâches lourdes ou du multitâche intensif. Les applications se lancent instantanément, la navigation dans l’interface est rapide et les jeux les plus exigeants tournent sans accroc.

Le stockage interne de 256 Go (non extensible) conviendra à la majorité des usages, même si certains concurrents proposent des versions 512 Go ou 1 To. Il n’est pas possible d’ajouter une carte microSD, ce qui pourra décevoir les plus gourmands en stockage.

En matière de performances brutes, le S25 Edge se positionne parmi les meilleurs du marché, rivalisant avec les derniers flagships de Google, Apple ou Xiaomi. La gestion thermique est efficace mais pas exceptionnelle. En effet, l’appareil chauffe lorsqu’il est soumis à de longues sessions de jeu ou de streaming vidéo.

Pour le gaming, la combinaison du processeur puissant, de la RAM généreuse et de l’écran 120 Hz garantit une expérience fluide et immersive. Les graphismes sont détaillés, la latence réduite, et la stabilité générale très satisfaisante.

Au quotidien, le S25 Edge se montre réactif en toutes circonstances, que ce soit pour la productivité, le divertissement ou la navigation web. Il s’adresse clairement à un public exigeant, en quête de performance et de polyvalence.

Le multimédia

Le Samsung Galaxy S25 Edge mise sur un module photo arrière double : un capteur principal de 200 mégapixels (f/1.7) et un ultra-grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2). Par rapport au Galaxy S25 Ultra, il perd donc le téléobjectif, un compromis assez important donc. Il faut bien considérer cela lors de votre choix. En outre, d’une manière plus générale, ce modèle est donc moins polyvalent que les autres Galaxy S25 en matière de photographie.



L’interface de l’application photo Samsung est intuitive, avec un accès rapide aux principaux modes (photo, vidéo, portrait, nuit…). Les réglages avancés permettent d’ajuster facilement l’exposition, la balance des blancs ou la sensibilité ISO. Le mode vidéo est particulièrement riche, avec la possibilité de filmer en 8K UHD à 30 images par seconde, ou de réaliser des ralentis jusqu’à 240 fps en FHD.

Malgré cela, cette configuration permet de capturer des clichés très détaillés, avec une bonne gestion de la lumière et des couleurs. L’autofocus et la stabilisation optique contribuent à la netteté des images, même en mouvement.

Selon notre test, les photos produites par le S25 Edge sont précises, avec un bon équilibre des couleurs et une gestion correcte des contrastes. En basse lumière, le capteur principal s’en sort bien, même si la concurrence (notamment Google et Apple) conserve une petite avance sur le traitement logiciel. Les selfies sont flatteurs, avec un niveau de détail satisfaisant.

Le zoom numérique jusqu’à 10x reste exploitable pour des usages ponctuels.

L’appareil photo selfie de 12 mégapixels (f/2.2), doté de l’autofocus, assure des autoportraits nets et lumineux.

En comparaison, le Pixel 9 Pro XL propose un triple capteur plus polyvalent, tandis que l’iPhone 16 Pro Max mise sur la fidélité colorimétrique et la simplicité d’usage.

L’autonomie

Le Samsung Galaxy S25 Edge embarque une batterie de 3900 mAh, non amovible. D’après la fiche constructeur, il peut tenir jusqu’à 24 heures en lecture vidéo. Dans la pratique, cette capacité est correcte pour un smartphone aussi fin, mais reste inférieure à certains concurrents qui dépassent les 4500 mAh.

L’autonomie réelle dépendra de l’usage : en utilisation classique (appels, navigation, réseaux sociaux, streaming), il tiendra une journée complète. En usage intensif (jeux, vidéo 8K, 5G active), une recharge en fin de journée sera probablement nécessaire.

Concernant la recharge, comme la partie photo, c’est une question de compromis car l’appareil ne se charge qu’à 25W en filaire alors que les autres Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra supporte 45W. Cela reste bien en deçà de la concurrence notamment pour les modèles haut de gamme.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Samsung Galaxy S25 Edge est livré avec un câble USB-C vers USB-C

Notre avis

Après plusieurs jours de test, le Samsung Galaxy S25 Edge est un smartphone haut de gamme séduisant mais qui a tout de même quelques faiblesses face aux autres modèles sur le même segment de prix. Il mise sur la finesse, la légèreté et la puissance. Son design ultra-fin et élégant, allié à un écran de très haute qualité, en fait un appareil agréable à utiliser au quotidien. Les performances sont au rendez-vous, que ce soit pour la productivité, le multimédia ou le jeu, et la connectivité complète assure une grande polyvalence.

La partie photo, dominée par un capteur principal de 200 mégapixels, produit des images détaillées et des vidéos de qualité, même si la concurrence reste légèrement devant en basse lumière. Le manque d’un téléobjectif est un point à considérer si vous aimez zoomer. L’autonomie, sans être mauvaise, aurait mérité une batterie plus généreuse ou une recharge plus rapide pour rivaliser avec les meilleurs.