Test du Honor Magic7 Pro : le nouveau champion de la photo ?

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,8 pouces, 1280 x 2800 pixels, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 Go de mémoire vive extensibles

512 Go d’espace de stockage non extensibles

Triple capteur photo de 50+50+200 mégapixels

Capteur photo à selfie de 50 mégapixels capteur ToF 3D

Batterie de 5270 mAh avec charge 100W et sans fil à 80W

Système : Android 15 avec une surcouche logicielle MagicOS 9

Design

Le Honor Magic7 Pro impressionne dès sa prise en main avec ses dimensions de 162,7 x 77,1 x 8,8 mm et son poids de 223 grammes. Bien que légèrement plus lourd que ses prédécesseurs, l'appareil reste parfaitement équilibré. Le choix des matériaux premium se ressent immédiatement : le cadre en verre offre une sensation de robustesse indéniable, tandis que les profils plats avec leurs bords légèrement arrondis assurent une excellente préhension.

L'élément le plus distinctif du design se trouve au dos de l'appareil, où les capteurs photo s'inscrivent dans un large cercle centré aux bordures délicatement travaillées. La finition argent que nous avons testée arbore un effet marbré particulièrement réussi qui capte admirablement la lumière, tandis que le dos exceptionnellement lisse résiste remarquablement bien aux traces de doigts.

La face avant adopte un design plus conventionnel avec des bordures symétriques et un écran plat, choix qui facilite l'utilisation quotidienne par rapport aux écrans incurvés. L'absence de courbure sur les bords permet également une meilleure protection de l'écran et évite les reflets parasites souvent présents sur les dalles incurvées.

La certification IP68/IP69 place le Magic7 Pro parmi les smartphones les mieux protégés du marché, surpassant même la norme habituelle IP68 de ses concurrents. Cette double certification garantit une résistance accrue à l'eau sous pression et aux températures extrêmes.

En termes de connectivité, Honor n'a fait aucun compromis. Le support du Wi-Fi 7, encore rare sur le marché, offre des débits théoriques supérieurs à 30 Gbps, devançant ainsi la plupart des concurrents encore limités au Wi-Fi 6E. Le Bluetooth 5.4 assure une connexion stable et économe en énergie, tandis que la compatibilité 5G couvre toutes les bandes nécessaires. La présence d'un émetteur infrarouge pour transformer le smartphone en télécommande universelle constitue un bonus appréciable, rarement présent sur les modèles concurrents.

Le smartphone est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique qui est idéalement placé, à environ 4 cm du bord inférieur de l’appareil. Il est extrêmement réactif et offre une possibilité de déverrouiller le mobile en un rien de temps avec une position naturelle du pouce, placé dessus pour l’identification.

La partie audio mérite également des éloges. Les haut-parleurs stéréo délivrent un son remarquablement équilibré, avec des basses présentes sans être envahissantes et des aigus cristallins. Le volume maximal impressionne, sans distorsion notable. La spatialisation sonore se montre particulièrement convaincante en mode paysage, idéale pour le visionnage de contenus multimédias. L'absence de prise jack 3.5mm est compensée par un excellent traitement audio en Bluetooth et un DAC USB-C de qualité. Notez la prise en charge des codecs LDAC, aptX et aptX HD sans oublier le Bluetooth LE.

L'écran

Le Honor Magic7 Pro arbore une dalle OLED LTPO de 6,8 pouces qui impressionne dès le premier regard. Sa définition de 1280 x 2800 pixels (453 ppi) offre un niveau de détail remarquable, même si elle reste légèrement en retrait face aux 1440 x 3120 pixels du Galaxy S24 Ultra.

La luminosité est l'un des points forts de cet écran. Avec un pic annoncé à 5000 cd/m² en HDR et une luminosité typique de 1600 cd/m², l'affichage reste parfaitement lisible même en plein soleil. Sur ce point, le Magic7 Pro figure parmi les meilleurs de sa catégorie même sur l’écran du Galaxy S24 Ultra de Samsung propose un revêtement antireflet nettement plus pertinent.

La calibration colorimétrique est particulièrement réussie en mode « Normal » alors que le mode « Vif » propose des couleurs plus saturées mais moins fidèles, avec une température plus froide.

La fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz fonctionne remarquablement bien, s'ajustant en temps réel selon le contenu affiché. La réactivité tactile est excellente grâce à un taux d'échantillonnage de 240 Hz, et le retard tactile place ce smartphone parmi les plus réactifs du marché.

Honor a particulièrement soigné le confort visuel avec une fréquence PWM de 4320 Hz pour réduire la fatigue oculaire. Le système Full Care Display 4.0 intègre plusieurs technologies de protection : mode circadien, réduction de la lumière bleue et gradation sans scintillement, tous certifiés TÜV Rheinland. Notez également la possibilité d’activer la fonction Tonalité naturelle qui ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de la lumière ambiante.

Les options de personnalisation sont nombreuses, avec trois niveaux de définition disponibles (Base, Standard et Élevée) et un mode automatique qui optimise l'affichage selon l'usage. La fonction exclusive « Defocus » créée un effet de profondeur en modifiant subtilement les couleurs aux bords de l'écran, même si elle n'est pas compatible avec toutes les applications.

La protection de l'écran est assurée par le verre NanoCrystal Shield développé par Honor, annoncé comme 10 fois plus résistant aux chutes que le verre traditionnel. Bien que différent du Gorilla Glass Victus 2 qu'on trouve sur le Pixel 9 Pro XL, il offre une excellente résistance aux rayures et aux chocs.

En définitive, l'écran du Magic7 Pro se positionne comme l'un des meilleurs du marché, combinant une excellente luminosité, une précision colorimétrique remarquable et des fonctionnalités de protection oculaire avancées. Seule sa définition légèrement inférieure à celle de certains concurrents pourrait être considérée comme un point faible, mais la différence reste imperceptible en usage quotidien.

Le système et les applications

Le Honor Magic7 Pro est livré avec Android 15 et la surcouche MagicOS 9.0. Honor promet 5 ans de mises à jour Android (jusqu'à Android 20) et 6 ans de correctifs de sécurité, soit jusqu'en janvier 2030. Cette politique, bien qu'améliorée par rapport au Magic6 Pro qui n'offrait que 4 ans de mises à jour, reste en retrait face aux 7 ans proposés par Samsung et Google sur leurs modèles haut de gamme.

L'interface MagicOS 9.0 se distingue par sa fluidité remarquable grâce à des animations parfaitement optimisées. Le système propose une organisation particulière avec des volets séparés pour les notifications et le centre de contrôle, accessibles en glissant depuis les bords supérieurs gauche ou droit de l'écran. La personnalisation est poussée, permettant notamment d'étendre les icônes d'applications en widgets et d'organiser les applications en dossiers intelligents.

Le smartphone est livré avec plusieurs applications préinstallées en plus des applications Google et Honor : Amazon Music, App Market, Booking.com, Boutique Amazon, LinkedIn, ReelShort, TikTok, Trip.com et WPS Office. Le système et les applications préinstallées occupent environ 30 Go d'espace de stockage.

L'intelligence artificielle est omniprésente dans MagicOS 9.0 avec plusieurs fonctionnalités notables :

- Magic Portal 2.0 : permet de sélectionner du contenu à l'écran pour le partager ou l'analyser instantanément

- AI Translation : traduction en temps réel pour 13 langues

- Honor Notes : création de résumés automatiques et extraction d'informations clés des réunions ; transcription et traduction en temps des enregistrements audio

- AI Deepfake Detection : détection des deepfakes pendant les appels vidéo

- Gemini : assistant IA de Google préinstallé offrant une aide contextuelle

- Magic Capsule : affichage dynamique autour du poinçon de la caméra frontale pour les notifications et contrôles

Les performances

Le Honor Magic7 Pro embarque le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm. Cette puce intègre deux cœurs Oryon très hautes performances cadencés à 4,32 GHz et six cœurs haute performance à 3,53 GHz. L'appareil est équipé de 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0, sans possibilité d'extension via micro SD. Notez la possibilité d’ajouter jusqu’à 12 Go de mémoire vive de manière virtuelle, si nécessaire.

En termes de performances brutes, le Magic7 Pro se positionne au sommet du marché Android. Les benchmarks sont éloquents avec un excellent score sous Antutu. La stabilité des performances est particulièrement impressionnante avec un taux de 87,9% lors des tests de stress. L’appareil reste parfaitement tempéré, même soumis à rude épreuve.

L'expérience utilisateur quotidienne est remarquablement fluide. MagicOS 9.0 est parfaitement optimisé, offrant des animations fluides et des lancements d'applications instantanés. Le multitâche est géré de manière exemplaire grâce à la généreuse quantité de RAM et l'excellente optimisation système.

En gaming, le Magic7 Pro excelle particulièrement. Les jeux les plus exigeants comme Genshin Impact tournent à 60 FPS constants avec les réglages maximums. La gestion thermique est globalement maîtrisée avec une amplitude thermique faible.

Face à la concurrence, le Magic7 Pro se démarque par sa puissance brute et sa stabilité. Il surpasse notamment le Oppo Find X8 Pro équipé du Dimensity 9400 en termes de performances soutenues et de gestion thermique. Le Snapdragon 8 Elite offre également des gains significatifs en efficacité énergétique, consommant moins d'énergie à performances égales par rapport à la génération précédente.

Le multimédia

Le Honor Magic7 Pro dispose d'une configuration photo impressionnante avec trois capteurs principaux. Le module principal de 50 mégapixels (f/1.4-2.0) bénéficie d'une ouverture variable rare sur le marché, permettant d'adapter la prise de vue selon les conditions. L'ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2.0) offre un champ de vision de 122° et des capacités macro. Le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels (f/2.6) avec zoom optique x3 constitue une évolution notable par rapport aux 180 mégapixels du Magic6 Pro.

L'interface de l'application photo se veut intuitive et complète. Elle propose plusieurs modes de prise de vue dont le mode « Couleurs vives », « Naturel » et « Authentique ». Pour les portraits, notez l’intégration des fonctions d’optimisation via intelligence artificielle conçues en collaboration avec le Studio Harcourt pour des images d’une qualité exceptionnelle. On peut également compter sur des fonctionnalités IA comme la détection de deepfake pour les appels vidéo.

En outre, le smartphone dispose de la fonction exclusive « Super zoom IA » qui s'active automatiquement au-delà du zoom x30, permettant de reconstituer les détails perdus grâce à l'intelligence artificielle.

En termes de qualité photo, le capteur principal excelle avec une excellente gestion de la dynamique et des détails en pleine lumière. Nous avons beaucoup apprécié le soin des détails et la gestion des ombres ainsi que des hautes lumières. Les couleurs sont naturelles avec une légère dominante bleutée, tandis que le traitement numérique préserve bien les textures.

L'ultra grand-angle montre quelques faiblesses en basse lumière avec une colorimétrie plus froide et des textures lissées. Sinon, c'est excellent.

Le téléobjectif x3 peut monter jusqu’à x100 en numérique. Il produit des images détaillées jusqu'à un zoom x30, au-delà duquel la qualité se dégrade malgré l'assistance de l'IA. Toutefois, on peut saluer les très bons résultats de ce mode qui surpasse les autres mobiles du marché, à niveau équivalent.

Face à la concurrence, le Magic7 Pro se positionne parmi les meilleurs photophones du marché, même s'il reste légèrement en retrait par rapport au Pixel 9 Pro en mode nuit. Il fait mieux que son prédécesseur et que le Google Pixel 9 Pro XL.

En vidéo, avec sa capacité de filmer en 4K/60fps, la stabilisation et les fonctionnalités créatives sont un vrai atout.

L'autonomie

Le Honor Magic7 Pro est équipé d'une batterie de 5270 mAh, une capacité en retrait par rapport aux 5600 mAh du Magic6 Pro. Cette version européenne est moins bien dotée que les versions chinoise et internationale qui bénéficient d'une batterie de 5850 mAh. Le smartphone supporte la charge rapide filaire 100W et sans fil 80W, avec également la charge inversée pour les accessoires.

En usage réel, l'autonomie s'avère satisfaisante malgré une capacité inférieure à la concurrence. Le smartphone tient facilement une journée très intensive, voire deux jours en usage modéré.

La recharge est particulièrement efficace : avec un chargeur compatible 100W, l'appareil atteint 44% en 10 minutes et 100% en 35 minutes environ. La charge sans fil 80W est également impressionnante, bien que nécessitant un chargeur spécifique vendu séparément.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Honor Magic7 Pro est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après deux semaines de test intensif, le Honor Magic7 Pro s'impose comme un concurrent sérieux sur le segment premium. Son écran lumineux et son processeur Snapdragon 8 Elite en font un monstre de puissance. La partie photo, avec son capteur principal de 50 mégapixels et son téléobjectif de 200 mégapixels, offre une polyvalence particulièrement remarquable. L'autonomie, malgré une batterie plus petite que la concurrence, reste convaincante grâce à une excellente optimisation. La charge 100W compense largement ce petit défaut. Le design épuré et la qualité de fabrication sont au rendez-vous, tandis que MagicOS 9.0 a gagné en maturité. À 1299 euros, le Magic7 Pro se positionne face aux ténors du marché avec des arguments très solides. Malgré quelques compromis sur la capacité de la batterie et l'absence de chargeur, il offre un excellent rapport qualité-prix pour qui recherche un smartphone premium complet et endurant. Une alternative crédible aux Galaxy S24 Ultra et iPhone 16 Pro Max.