Les smartphones aux meilleurs rapports qualité/prix de 2025

Le top 3 des meilleurs smartphones à l'excellent rapport qualité/prix

Pour définir si un smartphone propose un bon rapport qualité-prix, il faut étudier ses caractéristiques, puis évaluer si le tarif demandé pour son achat est dans la moyenne, inférieur ou supérieur à la concurrence.

Afin d'évaluer les smartphones proposés sur le marché, nous faisons appel à notre expert, qui rédige des tests chaque semaines. Ces tests nous permettent de sélectionner avec plus de finesse quels sont les appareils avec le meilleur ratio.

Le Samsung Galaxy A16 : Pas cher mais tellement polyvalent

Points positifs Jusqu'à 6 ans de mises à jour

Son écran Super AMOLED de 6,7 pouces

Sa batterie de 5000 mAh Points négatifs Assure des performances raisonnables mais modestes

Les capteurs photos secondaires sont peu performants

Le Samsung Galaxy A16 propose une fiche technique idéale pour tous ceux qui cherchent l'accès à un smartphone taillé pour les multimédias à petit prix. Ainsi, il propose un écran Super AMOLED de grande taille qui le rend adapté tout autant pour regarder des séries et films, que pour jouer, grâce à 90 Hz de taux de rafraîchissement.

En revanche, nous ne pouvons pas, le conseiller si ce que vous recherchez est un appareil puissant ou avec des capteurs photos poussés, car, s'il propose une expérience raisonnable et à la hauteur des attentes dans ces deux domaines, il ne fait pas plus.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus : Rapport qualité/prix incroyable

Points positifs Excellent appareil photo

Un écran AMOLED d'une grande fluidité

Une grosse autonomie Points négatifs Des performances graphiques un peu faiblardes pour les jeux exigeants

Une interface encombrée de logicielles préinstallés

Une certification IP54 seulement

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro conviendra à ceux qui recherchent un smartphone de milieu de gamme à prix a abordable avec un bel écran et de bonnes capacités pour la photographie. Il propose un écran AMOLED de belle facture et un triple capteur photo dont un objectif principal de 200 Mpx combiné à une ouverture focale élevée.

Le Honor Magic 6 Pro : Le meilleur smartphone du monde et moins cher que ses concurrents

Points positifs Des performances énormes

Un appareil photo exceptionnel

Une autonomie énorme Points négatifs Un prix élevé, bien qu'excellent si on le rapporte à ses caractéristiques

Un poids élevé et une taille qui peuvent le rendre encombrant

Le Honor Magic 6 Pro s'est tout simplement classé en tant que meilleur smartphone au monde chez Dxomark lors de sa sortie et a maintenu cette position malgré la sortie de haut de gamme bien plus chers chez la concurrence, faisant de lui à la fois le meilleur haut de gamme, mais aussi le meilleur rapport qualité prix, grâce à des caractéristiques supérieures et un prix très inférieur.

Le meilleur rapport qualité/prix pour un smartphone reconditionné

Se tourner vers le reconditionné est une très bonne solution pour accéder à un smartphone de qualité et à un prix plus intéressant. C'est un bon point évident pour nous qui sommes en quêtes du meilleur rapport qualité-prix étant donné que cela permet de creuser l'écart entre le montant demandé à l'achat et et les performances techniques de l'appareil !

L'iPhone 14 : rapport qualité/prix incroyable en reconditionné

Points positifs Des performances élevées idéales pour les tâches intensives

Un appareil photo de grande qualité Points négatifs Peu d'innovations par rapport à l'iPhone 13

Un prix élevé neuf

Pour les fans d'Apple qui tiennent à se procurer un smartphone à prix raisonnable, l'iPhone 14 est peut-être encore un peu cher neuf, mais en revanche, ses prix proposés en version reconditionnés le rendent bien plus accessibles ! Il s'agit d'un appareil polyvalent, très équilibré et avec une grande ergonomie.