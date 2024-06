Le Redmi Note 13 Pro à petit prix, de Xiaomi, est l'un de smartphones préférés de nos lecteurs, voici pourquoi

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est l’heureux successeur de la douzième génération de Redmi Note développée par le constructeur chinois Xiaomi. Heureux ? Oui, car les Redmi Note se sont fait un nom en monopolisant la première place des ventes sur différents sites, notamment avec le Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

Le Redmi Note 13 Pro prouve qu’il n’est plus nécessaire de se tourner exclusivement vers les modèles haut de gamme pour obtenir un téléphone moderne et puissant, capable de gérer toutes les applications courantes sans problème. Les modèles haut de gamme se distinguent par leurs innovations, mais avec un Redmi Note 13 Pro disponible à 219 € sur Amazon, vous avez accès à un smartphone fonctionnel, robuste et performant, sans avoir à dépenser une fortune.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est donc un smartphone performant, doté d'une fiche technique résolument moderne. Il offre des fonctionnalités que les modèles haut de gamme proposaient il y a encore 2 à 3 ans. Avec sa technologie AMOLED, sa batterie de 5000 mAh et son appareil photo capable de filmer en 4K, il dispose de tout ce qu'on peut attendre d'un excellent smartphone.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est au meilleur prix sur Amazon

En ce moment, le Redmi Note 13 Pro du constructeur chinois Xiaomi est disponible pour seulement 219 € sur Amazon, soit pile 100 € de moins que lors de sa sortie !