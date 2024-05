Le top 3 des forfaits 5G avec 150Go à moins de 10€

Le forfait Woot 150Go de NRJ Mobile

Avec 150 Go de données, le forfait WOOT 5G de NRJ Mobile offre de gros volumes à petit prix. La 5G garantit des débits rapides, idéal pour le streaming HD. De plus, avec la large couverture et l’excellente qualité du réseau Bouygues Telecom, vous pouvez profiter pleinement de votre forfait sur presque toute l’étendue du territoire en France métropolitaine.

Et si vous voyagez de temps en Europe ou dans les DOM, vous pourrez toujours utiliser la 4G sur place grâce à une dotation mensuelle de 18 Go (déduits des 150 Go).

Ce forfait 5G comprend également les appels/SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones, ainsi que vers les numéros de France métropolitaine.

Le prix de ce maxi forfait : 9,99 €/mois, sans engagement et sans évolution du tarif.

Le forfait Le Neuf de Syma Mobile

Syma Mobile a récemment boosté son forfait Le Neuf qui propose désormais 150 Go d'Internet haut débit par mois pour seulement 9,99 €. Avec cette généreuse enveloppe data, vous pourrez naviguer sans compter sur le réseau performant de SFR en métropole.

Et ce n'est pas tout ! 11 Go supplémentaires sont à votre disposition chaque mois pour rester connecté si vous voyagez dans un pays de l'Union européenne ou dans les DOM.

Les appels, SMS et MMS sont quant à eux, offerts en illimité, que vous soyez en France métropolitaine ou en déplacement dans ces zones.

Mieux encore, Syma Mobile vous offre la possibilité d'appeler gratuitement les fixes de plus de 100 destinations internationales, ainsi que les mobiles d'autres pays européens. Un forfait complet, performant et avantageux pour répondre à tous vos besoins de communication et de connexion.

Le forfait Le Grand de Prixtel

Spécialiste des offres à prix flexible, Prixtel propose avec son forfait Le Grand, une solution idéale pour les datavores. Avec son enveloppe de data allant de 150 à 190 Go/mois en 5G, il s'adapte à vos besoins réels en données, vous permettant de payer uniquement ce que vous consommez chaque mois.

L’offre inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’UE et les DOM. Lors de vos séjours dans ces zones (UE et DOM), vous avez par ailleurs droit à 15 Go par mois pour rester connecté.

Les tarifs de ce forfait flexible sans engagement varient de 9,99€ à 13,99€ en fonction de votre consommation de data de la journée. Pour 150 Go, vous payez ainsi seulement 9,99 €/mois.

Précisons par ailleurs que Prixtel compense les émissions de CO2 générées par l’utilisation de ses forfaits, en plantant des arbres en France. C’est donc un opérateur alliant performance et respect de l'environnement.

Que vous soyez un mobinaute averti ou un simple utilisateur, ces trois offres 5G avec 150Go à moins de 10€ par mois représentent un excellent choix en termes de data, de prix et de flexibilité. N'hésitez pas à comparer les différentes options pour trouver le forfait qui correspond le mieux à vos besoins, et souscrivez sans plus attendre.