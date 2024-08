Les meilleures offres de la rentrée : trois forfaits mobile à moins de 9€ à ne surtout pas rater

30 Go à 4,99€ : L’offre irrésistible de Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile met le paquet pour la rentrée avec son forfait 30 Go à seulement 4,99€ par mois. Cette offre mobile pas chère repose sur le réseau de Bouygues Telecom, assurant une couverture réseau de qualité.

Avec 30 Go de data, vous avez largement de quoi naviguer, streamer, et utiliser vos applications favorites au quotidien. Les appels et SMS illimités en France métropolitaine sont inclus, ainsi que les MMS, vous garantissant une communication sans contrainte. L

La carte SIM est proposée à seulement 1€.

60 Go avec 5G offerte jusqu'au 30 septembre à 5,99€ chez Lebara Mobile

Pour ceux qui veulent goûter à la 5G sans se ruiner, Lebara Mobile propose une offre alléchante : 60 Go de data pour 5,99€ par mois, avec la 5G incluse jusqu'au 30 septembre sur le réseau SFR. Après cette date, le forfait repassera en 4G, mais reste une excellente option pour tester le réseau 5G.

Les appels et SMS illimités en France sont inclus, bien que les MMS ne soient pas couverts.

En plus, la carte SIM est offerte, ajoutant encore plus de valeur à cette promotion.

100 Go de 5G à 8,99€ : B&You de Bouygues Telecom

Pour les utilisateurs plus exigeants, Bouygues Telecom propose une offre B&You avec 100 Go de data en 5G pour seulement 8,99€ par mois.

Ce forfait est parfait pour ceux qui souhaitent profiter de la 5G de manière intensive, avec une couverture étendue et une qualité de service supérieure. Les appels, SMS, et MMS sont illimités en France métropolitaine, et la carte SIM est disponible à 1€, ce qui en fait une option sans engagement extrêmement compétitive pour cette rentrée.

Toutes ces offres sont sans engagement de durée, vous permettant de changer de forfait à tout moment si vos besoins évoluent. D'autres forfaits intéressants sont également disponibles à des prix tout aussi compétitifs, offrant encore plus de flexibilité et de choix pour cette rentrée.