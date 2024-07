Les nouvelles fonctions Galaxy AI disponibles sur les Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6

Lors de la présentation des Galaxy S24, Samsung marquait les esprits en proposant non seulement des smartphones particulièrement aboutis mais également des fonctions avancées poussées par l’intelligence artificielle. Celles-ci sont regroupées sous l’appellation Galaxy AI. Avec les nouveaux Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, Samsung propose de nombreuses nouveautés. Celles-ci seront aussi proposées via une mise à jour, lors du deuxième semestre pour les Galaxy S24 et les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5. Nous attendons un retour de la part de Samsung pour savoir si d’autres modèles seront concernés étant donné que les fonctions Galaxy AI précédentes étaient aussi disponibles sur plusieurs smartphones plus anciens de la marque. Cela dit, la marque nous a confirmé que les fonctions Galaxy AI seront bien gratuites jusqu'à la fin de l'année 2025. Il avait été question d'une période de gratuité puis de passer à une sorte d'abonnement ensuite. Pour le moment donc, le géant sud-coréen offre ces services. Espérons que cela dure.

Les nouveautés concernent la communication, l’information, le travail et la création.

Galaxy AI : communiquer plus efficacement avec la traduction instantanée et l’interprète

La communication multilingue devient sans effort avec l'introduction de la traduction instantanée désormais accessible directement dans des applications comme WhatsApp, Instagram, Messenger, Meet, Talk et Telegram, par exemple. Cette fonction permet aux utilisateurs de comprendre et de répondre instantanément, peu importe la langue de leur interlocuteur. Le mode Interprète du Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6 est particulièrement innovant : il affiche sur un écran les mots de l'utilisateur dans sa langue et, sur l'autre, la traduction. Ce mode est idéal pour les conversations en personne où la compréhension mutuelle est essentielle.

L’Assistant Message évolue

L'Assistant Message est une autre avancée majeure des fonctions Galaxy AI. Sur l'écran externe du Galaxy Z Flip6, cet outil suggère des réponses contextuelles basées sur l'analyse des échanges antérieurs. En outre, sur tous les mobiles embarquant Galaxy AI, il offre également des capacités de rédaction générative, créant des textes en plusieurs styles à partir de simples mots-clés. Cela peut être particulièrement utile pour maintenir un flux de communication fluide et naturel, sans avoir à taper de longs messages. Indiquez par exemple : fête d’anniversaire avec une date et l’outil rédige automatiquement un texte qu’il ne reste plus qu’à envoyer à vos contacts pour les y inviter.

Galaxy AI : s'informer avec intelligence

L'Assistant web élargit ses capacités avec la traduction de textes capturés dans des images, facilitant l'accès à l'information dans n'importe quelle langue. La fonction Entouré pour chercher ne se limite pas à la recherche d’image entourée mais peut désormais analyser des QR Codes. En outre, elle aide également les utilisateurs à résoudre des problèmes mathématiques avec des explications étape par étape, rendant l'apprentissage et la résolution de problèmes plus accessibles. Notez qu’à l’heure de l’écriture de ces lignes, cette fonction n’est pas disponible en français mais ce sera le cas d’ici les prochains mois, via une mise à jour.

Gemini : le nouvel assistant AI

Gemini, l’outil d’intelligence artificielle de Google représente une évolution majeure dans les assistants numériques. Conçu pour être plus intégratif et personnalisable, Gemini pourrait éventuellement remplacer le Google Assistant sur les smartphones Samsung pour ceux qui recherchent une expérience plus adaptée à leurs besoins spécifiques.

Galaxy AI : travailler avec plus d'efficacité

Dans le domaine professionnel, l'Assistant Notes permet maintenant l'enregistrement audio direct, depuis l’application Samsung Notes facilitant la prise de notes lors de réunions ou de conférences. En plus, la traduction transparente offre une capacité précieuse de traduire des documents comme des PDF sans en altérer la mise en page, préservant ainsi le format original tout en rendant le contenu accessible à un public international.

Galaxy AI : créer avec innovation

Parmi les nouveautés de Galaxy AI, on peut compter sur l'Assistant photo qui permet de transformer des images statiques en créations dynamiques avec des effets de profondeur. En plus, la fonction Studio Portrait permet de réaliser des portraits stylisés en différents formats artistiques : Comics, Aquarelle, Cartoon 3D et Esquisses. Ces outils donnent la liberté d’obtenir des photos totalement exclusives.

Enfin, on peut désormais compter sur une fonction de Croquis génératifs. Ceux-ci offrent une manière fascinante de convertir des esquisses en images complètes et détaillées que l’on peut ajouter sur les photos avec un réalisme saisissant. En outre, sur le Galaxy Z Flip6, les utilisateurs peuvent également bénéficier de fonds d'écran qui changent dynamiquement selon le temps ou l'heure, ajoutant une touche personnalisée et interactive à leur appareil.