Oppo Find X8 : La nouvelle série haut de gamme dévoilée le 24 octobre en Chine

La série Find X d'Oppo est reconnue pour repousser les limites de l'innovation dans le domaine des smartphones. Avec cette nouvelle génération, Oppo semble vouloir consolider sa position sur le marché des appareils premium. Le choix de la Chine pour le lancement initial n'est pas surprenant, étant donné l'importance du marché domestique pour la marque. Cependant, le monde entier peut se réjouir, car un lancement mondial est prévu dans les semaines ou mois suivants.

Une affiche postée sur les réseaux sociaux montre clairement la date de lancement des Find X8.

Deux modèles au programme du 24 octobre

Selon les informations disponibles, Oppo prévoit de lancer deux modèles distincts : le Find X8 standard et le Find X8 Pro. Cette stratégie, désormais classique dans l'industrie, permet à la marque de cibler différents segments du marché haut de gamme. Le modèle Pro devrait offrir des fonctionnalités plus avancées et potentiellement un meilleur équipement photographique, justifiant ainsi un prix plus élevé.

Il est intéressant de noter qu'aucune mention n'a été faite d'un éventuel modèle Ultra. Cependant, il se murmure que Oppo réserve une surprise pour plus tard, avec peut-être un modèle encore plus premium qui viendrait compléter la gamme. Il pourrait s’agir du Oppo Find N5, un mobile pliant.

Des caractéristiques techniques prometteuses

Au cœur de ces nouveaux smartphones se trouvera le processeur MediaTek Dimensity 9400, comme le montre l’affiche publiée. Ce choix de puce est significatif, car il marque une collaboration continue entre Oppo et MediaTek. Le Dimensity 9400 est réputé pour ses performances élevées et son efficacité énergétique, ce qui laisse présager une expérience utilisateur fluide et une autonomie optimisée pour les Find X8.

Si on en croit les précédentes fuites concernant les Find X8 et Find X8 Pro, Oppo semble avoir opté pour un design à la fois élégant et fonctionnel pour sa nouvelle série. L'un des éléments les plus notables sera un grand module photo circulaire à l'arrière de l'appareil. Cette configuration suggère une attention particulière portée aux capacités photographiques, un domaine dans lequel Oppo a toujours cherché à se démarquer.

Les bords du téléphone seront plats tout comme l’écran du Find X8 alors que la version Pro aurait une surface d’affichage incurvée sur les 4 côtés. En outre, on pourrait compter sur les bords les plus fins du marché.

Le choix de la date du 24 octobre pour le lancement n'est probablement pas anodin. Cette période de l'année est souvent choisie par les fabricants de smartphones pour présenter leurs nouveaux modèles haut de gamme, juste avant la saison des fêtes. Le lancement en Chine devrait ensuite donner lieu à un autre événement dans les semaines ou les mois à venir pour les autres marchés. Reste aussi à savoir quels seront les modèles qui seront commercialisés pour la stratégie internationale.