Oppo prépare le lancement de la série Find X8 avec des configurations photo avancées

Récemment, Oppo s'est relancé sur les marchés européens avec la série Reno 12. Maintenant, il s'agit de voir ce qui va se passer sur le segment du (très) haut de gamme. Selon les dernières informations, la série Find X8 d'Oppo sera composée de trois smartphones distincts. Ceux-ci seront annoncés d’ici quelques mois en Chine. Il est toutefois peu probable que la marque se risque à proposer tous les modèles en Europe. La stratégie voudrait qu’un seul d’entre eux ne soit disponible. En attendant de savoir ce qu’il en est pour notre marché, il semblerait que le modèle standard Find X8 soit équipé du nouveau processeur MediaTek Dimensity 9400, gravé en 3 nm par TSMC, offrant, selon le fondeur, des performances solides. Il disposerait également d'un triple capteur photo polyvalent avec un mode macro et un téléobjectif. Sa batterie dépasserait les 5000 mAh pour une autonomie confortable.

Le Find X8 Pro, quant à lui, pourrait opter soit pour le Dimensity 9400, soit pour le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, deux puces gravées en 3 nm promettant puissance et efficience. Ses autres caractéristiques restent à confirmer mais il devrait logiquement surpasser le modèle standard.

Enfin, le très attendu Find X8 Ultra représentera le nec plus ultra de la série. Propulsé par le Snapdragon 8 Gen 4, il rivalisera avec les meilleurs photophones du marché grâce à sa configuration photo avancée, dans la lignée de l'excellent Find X7 Ultra. Son design soigné serait aussi au rendez-vous.

Une configuration photo de pointe

D'après les rumeurs, le Oppo Find X8 misera sur la photographie pour se démarquer. Son capteur principal serait accompagné d'un téléobjectif et d'un mode macro pour une polyvalence accrue. L'intelligence artificielle serait aussi de la partie pour optimiser les clichés en toute situation. Le Find X8 Pro et surtout le Find X8 Ultra devraient aller encore plus loin, avec potentiellement un quadruple capteur intégrant un périscope pour un zoom optique puissant. La technologie de capteur ultra large "free-form" pourrait aussi être au programme pour réduire les distorsions. Oppo a démontré son savoir-faire en imagerie mobile et compte bien continuer sur sa lancée.

Des écrans incurvés de haute qualité et une autonomie revue à la hausse

Fidèle à la série, les Find X8 devraient arborer des dalles AMOLED incurvées de grande taille, autour de 6,7 pouces. Une résolution WQHD+, une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus seraient de mise. Le Find X8 Ultra pourrait même intégrer la technologie LTPO 3.0 pour une gestion affinée de la consommation d'énergie.

Pour alimenter ces écrans gourmands et les puces puissantes de nouvelle génération, Oppo prévoirait d'intégrer des batteries de grande capacité dans ses Find X8, pouvant aller jusqu'à 6000 mAh. La charge rapide VOOC serait aussi de la partie, avec une puissance d'au moins 80W pour une recharge complète en moins d'une demi-heure.

Lancement à venir et prix (très) élevés

Le lancement des Oppo Find X8 et Find X8 Pro est attendu pour octobre 2024 en Chine, avant une disponibilité internationale dans les mois qui suivent. Le Find X8 Ultra arriverait un peu plus tard, au premier trimestre 2025. Positionnés sur le très haut de gamme, ces smartphones s'annoncent assez onéreux, probablement autour des 1200 € pour le Find X8, 1500 € pour le Pro et plus de 1800 € pour la version Ultra. Un positionnement assumé par Oppo qui souhaite concurrencer Apple et Samsung sur ce segment premium.

Avec sa série Find X8, Oppo entend bien créer l'évènement pour son grand retour en Europe et en France. Photographie avancée, performances de pointe, écran sublime et autonomie solide seront les maîtres-mots de ces flagships qui pourraient créer la surprise en cette fin d'année 2024. Réponse dans quelques mois !