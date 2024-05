POCO lancera ses nouveaux smartphones F6 et F6 Pro à Dubaï le 23 mai

Les premières images des POCO F6 et POCO F6 Pro ont été révélées, annonçant des appareils qui combinent design moderne et technologies avancées.

En effet, après plusieurs fuites, c'est la marque elle-même qui annonce avec des visuels des deux téléphones le lieu et la date de leur officialisation sur le réseau social X.

Le POCO F6, qui semble être une version internationale du Redmi Turbo 3, s'adresse à un public cherchant élégance et fonctionnalité. Ce modèle serait équipé de deux capteurs photo arrière : un module grand-angle de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi que d'un flash intégré directement sur la coque, offrant une esthétique très épurée.

Un capteur frontal de 20 mégapixels complète la configuration photo pour les selfies et les appels vidéo. Sous le capot, ce modèle serait équipé d'un processeur Snapdragon 8s Gen 3, et bien que sa taille d'écran ne soit pas confirmée, la résolution serait de 1220 pixels. Enfin, il serait doté d'une batterie de 5000 mAh avec une capacité de charge de 90 Watts, promettant une autonomie et une efficacité améliorées.

Le cas du POCO F6 Pro

Quant au POCO F6 Pro, il se distinguerait par une simplicité qui masque des capacités techniques supérieures. Ce smartphone serait en réalité une version renommée du Redmi K70, destinée au marché international. Animé par le puissant Snapdragon 8 Gen 2, ce modèle serait spécialement conçu pour offrir une expérience optimale dans les applications et jeux gourmands en ressources. Il serait équipé de trois capteurs à l'arrière : un grand-angle de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. À l'avant, il dispose d'un capteur selfie de 16 mégapixels.

Le POCO F6 Pro bénéficierait d'un écran OLED de 6,67 pouces, supportant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz assurant une excellente fluidité. Comme son homologue, il possèderait une batterie de 5000 mAh, mais avec une charge filaire plus rapide de 120 Watts, ainsi qu'un capteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran pour une sécurité accrue.

Il reste quelques jours à attendre avant d'avoir la confirmation de leur fiche technique respective et de connaître les prix des différentes configurations proposées par la marque.